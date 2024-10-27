https://ria.ru/20241027/su-1980320580.html
Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ
Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ
Экипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34, который нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:22
2024-10-27T05:22
2024-10-27T09:52
специальная военная операция на украине
безопасность
космос - риа наука
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-35с
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980331748_13:0:1913:1069_1920x0_80_0_0_41649a357485be33199a6c431b780cad.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34, который нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении. После выполнения боевого задания авиагруппа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241027/vostok-1980320438.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980331748_410:0:1835:1069_1920x0_80_0_0_c4b172708747be510090e2faca0eb394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, космос - риа наука, курская область, россия, вооруженные силы украины, су-35с, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Космос - РИА Наука, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-35С, Су-34
Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ
В Курской области Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по ВСУ