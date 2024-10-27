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Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 27.10.2024 (обновлено: 09:52 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/su-1980320580.html
Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ
Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ
Экипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34, который нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:22
2024-10-27T09:52
специальная военная операция на украине
безопасность
космос - риа наука
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-35с
су-34
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34, который нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении. После выполнения боевого задания авиагруппа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены, добавили в ведомстве.
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безопасность, космос - риа наука, курская область, россия, вооруженные силы украины, су-35с, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Космос - РИА Наука, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-35С, Су-34
Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ

В Курской области Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по ВСУ

© Минобороны РоссииЭкипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34
Экипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Минобороны России
Экипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34, который нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении.
После выполнения боевого задания авиагруппа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены, добавили в ведомстве.
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