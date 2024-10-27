https://ria.ru/20241027/su-1980320580.html

Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ

Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024

Су-35С сопроводил Су-34 в ходе бомбометания по опорному пункту ВСУ

Экипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34, который нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T05:22

2024-10-27T05:22

2024-10-27T09:52

специальная военная операция на украине

безопасность

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су-35с

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34, который нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении. После выполнения боевого задания авиагруппа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены, добавили в ведомстве.

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безопасность, космос - риа наука, курская область, россия, вооруженные силы украины, су-35с, су-34