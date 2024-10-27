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США ответственны за православный раскол на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2024
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Религия
 
08:46 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/ssha-1980327134.html
США ответственны за православный раскол на Украине, заявили в МИД
США ответственны за православный раскол на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2024
США ответственны за православный раскол на Украине, заявили в МИД
США, давно планирующие ликвидировать каноническое православие на Украине, вместе с Константинопольским патриархатом несут основную ответственность за... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T08:46
2024-10-27T08:46
религия
украина
россия
сша
владимир зеленский
константинопольский патриархат
служба безопасности украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США, давно планирующие ликвидировать каноническое православие на Украине, вместе с Константинопольским патриархатом несут основную ответственность за православный раскол в стране, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. В разговоре с агентством он отметил, что недружественные России государства заняли позицию невмешательства относительно гонений Киева на Украинскую православную церковь (УПЦ) и молчаливо соглашались с происходящим. Недруги России хотели бы запретить все русское и имеющее отношение к Русскому миру, объяснил дипломат. "Есть страна, о которой я все-таки хотел бы упомянуть, - это Соединенные Штаты Америки, которые давно вынашивают планы по ликвидации канонического православия на Украине. Именно при их негласной закулисной поддержке и давлении Константинопольский патриархат (Фанар) всячески содействовал созданию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ - ред.) и предоставил ей "томос" (указ - ред.) об автокефалии. На Вашингтоне и Фанаре лежит основная доля ответственности за православный раскол на Украине", - сказал собеседник. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. В октябре правительство Украины утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической Украинской православной церкви.
https://ria.ru/20241026/upts-1980264551.html
https://ria.ru/20241027/rpts-1980324775.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, константинопольский патриархат, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Константинопольский патриархат, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
США ответственны за православный раскол на Украине, заявили в МИД

Посол Аскальдович: США несут основную ответственность за раскол на Украине

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви
Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США, давно планирующие ликвидировать каноническое православие на Украине, вместе с Константинопольским патриархатом несут основную ответственность за православный раскол в стране, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
В разговоре с агентством он отметил, что недружественные России государства заняли позицию невмешательства относительно гонений Киева на Украинскую православную церковь (УПЦ) и молчаливо соглашались с происходящим. Недруги России хотели бы запретить все русское и имеющее отношение к Русскому миру, объяснил дипломат.
Собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
СМИ сообщили о закрытии монастыря УПЦ в Киеве из-за провокаций
26 октября, 15:52
"Есть страна, о которой я все-таки хотел бы упомянуть, - это Соединенные Штаты Америки, которые давно вынашивают планы по ликвидации канонического православия на Украине. Именно при их негласной закулисной поддержке и давлении Константинопольский патриархат (Фанар) всячески содействовал созданию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ - ред.) и предоставил ей "томос" (указ - ред.) об автокефалии. На Вашингтоне и Фанаре лежит основная доля ответственности за православный раскол на Украине", - сказал собеседник.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. В октябре правительство Украины утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической Украинской православной церкви.
Церковь - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике
Вчера, 08:07
 
РелигияУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийКонстантинопольский патриархатСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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