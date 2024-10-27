https://ria.ru/20241027/sovetnik-1980317042.html

Советник президента Палестины рассказал о роли Москвы на Ближнем Востоке

Советник президента Палестины рассказал о роли Москвы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.10.2024

Советник президента Палестины рассказал о роли Москвы на Ближнем Востоке

Россия может играть ключевую роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш, комментируя... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T03:22

2024-10-27T03:22

2024-10-27T03:31

в мире

цены на нефть

россия

палестина

ближний восток

владимир путин

брикс

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979916058_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_2dc892b4c9db7a35f76ad30001d71b7e.jpg

КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Россия может играть ключевую роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина подключиться к урегулированию между Ираном и Израилем. Ранее в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС Путин заявил о готовности России принять участие в деэскалации ирано-израильской напряженности при наличии заинтересованности в этом сторон конфликта. "Россия - крупная страна, имеющая большой вес в мире, и это позволяет ей играть влиятельную роль в международных вопросах. У нее также есть свои интересы и выдающиеся отношения в арабском и исламском регионе, поэтому она способна играть ключевую роль в достижении регионального и глобального мира и стабильности", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани. Израиль в ночь на субботу атаковал с воздуха военные объекты на территории Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны иранцев, которые назвали свои действия актом самообороны и ответом на ликвидацию лидеров движений ХАМАС и "Хезболлах".

https://ria.ru/20241024/gaza-1979929723.html

https://ria.ru/20241022/gibel-1979440929.html

россия

палестина

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, россия, палестина, ближний восток, владимир путин, брикс, хамас, хезболла, саммит брикс в казани в 2024 году