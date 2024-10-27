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Советник президента Палестины рассказал о роли Москвы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.10.2024
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03:22 27.10.2024 (обновлено: 03:31 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/sovetnik-1980317042.html
Советник президента Палестины рассказал о роли Москвы на Ближнем Востоке
Советник президента Палестины рассказал о роли Москвы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.10.2024
Советник президента Палестины рассказал о роли Москвы на Ближнем Востоке
Россия может играть ключевую роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш, комментируя... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T03:22
2024-10-27T03:31
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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Россия может играть ключевую роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина подключиться к урегулированию между Ираном и Израилем. Ранее в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС Путин заявил о готовности России принять участие в деэскалации ирано-израильской напряженности при наличии заинтересованности в этом сторон конфликта. "Россия - крупная страна, имеющая большой вес в мире, и это позволяет ей играть влиятельную роль в международных вопросах. У нее также есть свои интересы и выдающиеся отношения в арабском и исламском регионе, поэтому она способна играть ключевую роль в достижении регионального и глобального мира и стабильности", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани. Израиль в ночь на субботу атаковал с воздуха военные объекты на территории Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны иранцев, которые назвали свои действия актом самообороны и ответом на ликвидацию лидеров движений ХАМАС и "Хезболлах".
https://ria.ru/20241024/gaza-1979929723.html
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в мире, цены на нефть, россия, палестина, ближний восток, владимир путин, брикс, хамас, хезболла, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Россия, Палестина, Ближний Восток, Владимир Путин, БРИКС, ХАМАС, Хезболла, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Советник президента Палестины рассказал о роли Москвы на Ближнем Востоке

Советник президента Палестины заявил о ключевой роли Москвы на Ближнем Востоке

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Россия может играть ключевую роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина подключиться к урегулированию между Ираном и Израилем.
Ранее в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС Путин заявил о готовности России принять участие в деэскалации ирано-израильской напряженности при наличии заинтересованности в этом сторон конфликта.
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"Россия - крупная страна, имеющая большой вес в мире, и это позволяет ей играть влиятельную роль в международных вопросах. У нее также есть свои интересы и выдающиеся отношения в арабском и исламском регионе, поэтому она способна играть ключевую роль в достижении регионального и глобального мира и стабильности", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.
Израиль в ночь на субботу атаковал с воздуха военные объекты на территории Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны иранцев, которые назвали свои действия актом самообороны и ответом на ликвидацию лидеров движений ХАМАС и "Хезболлах".
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В миреЦены на нефтьРоссияПалестинаБлижний ВостокВладимир ПутинБРИКСХАМАСХезболлаСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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