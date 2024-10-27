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Стало известно, кто чаще всего обменивает ювелирные украшения - РИА Новости, 27.10.2024
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04:27 27.10.2024 (обновлено: 10:46 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/sokolov-1980318708.html
Стало известно, кто чаще всего обменивает ювелирные украшения
Стало известно, кто чаще всего обменивает ювелирные украшения - РИА Новости, 27.10.2024
Стало известно, кто чаще всего обменивает ювелирные украшения
Женщины в возрасте 25-44 лет чаще остальных россиян обменивают старые ювелирные украшения на новые, при этом средний вес украшения, которое обменивают женщины,... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T04:27
2024-10-27T10:46
общество
москва
санкт-петербург
екатеринбург
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Женщины в возрасте 25-44 лет чаще остальных россиян обменивают старые ювелирные украшения на новые, при этом средний вес украшения, которое обменивают женщины, составил 3,2 грамма, а мужчины - 3,3 грамма, подсчитали для РИА Новости специалисты Sokolov. "В основном свои ювелирные украшения обменивают женщины (86%), 58% из них - в возрасте от 25 до 44 лет. Лишь 14% украшений обменивали мужчины, в основном (63%) в возрасте от 25 до 44 лет. Средний вес украшения, которое обменивали женщины, составил 3,2 грамма, мужчины - 3,3 грамма", - говорится в исследовании. Там добавили, что в целом за последние два года клиенты обменяли более двух тонн золота. Больше всего таких украшений по объему обменяли в Москве - почти 900 килограммов. Второе место по общему весу обменянного золота занял Санкт-Петербург с показателем в 221,5 килограмма, за ним следует Екатеринбург с 63,1 килограмма. В топ-5 по этому показателю также вошли Ростов-на-Дону и Тюмень. Чаще всего обменивали драгоценный метал жители Костромы, у них индекс сданного золота на каждую тысячу жителей города превысил 147 граммов, тогда как в столице он составил 70,8 грамма.
https://ria.ru/20240930/novgorod-1975620505.html
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общество, москва, санкт-петербург, екатеринбург
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург
Стало известно, кто чаще всего обменивает ювелирные украшения

Sokolov: женщины в возрасте 25-44 лет чаще всего обменивают ювелирные украшения

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЮвелирные украшения
Ювелирные украшения - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ювелирные украшения. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Женщины в возрасте 25-44 лет чаще остальных россиян обменивают старые ювелирные украшения на новые, при этом средний вес украшения, которое обменивают женщины, составил 3,2 грамма, а мужчины - 3,3 грамма, подсчитали для РИА Новости специалисты Sokolov.
"В основном свои ювелирные украшения обменивают женщины (86%), 58% из них - в возрасте от 25 до 44 лет. Лишь 14% украшений обменивали мужчины, в основном (63%) в возрасте от 25 до 44 лет. Средний вес украшения, которое обменивали женщины, составил 3,2 грамма, мужчины - 3,3 грамма", - говорится в исследовании.
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Там добавили, что в целом за последние два года клиенты обменяли более двух тонн золота. Больше всего таких украшений по объему обменяли в Москве - почти 900 килограммов. Второе место по общему весу обменянного золота занял Санкт-Петербург с показателем в 221,5 килограмма, за ним следует Екатеринбург с 63,1 килограмма. В топ-5 по этому показателю также вошли Ростов-на-Дону и Тюмень.
Чаще всего обменивали драгоценный метал жители Костромы, у них индекс сданного золота на каждую тысячу жителей города превысил 147 граммов, тогда как в столице он составил 70,8 грамма.
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