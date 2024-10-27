https://ria.ru/20241027/sokolov-1980318708.html

Стало известно, кто чаще всего обменивает ювелирные украшения

Стало известно, кто чаще всего обменивает ювелирные украшения - РИА Новости, 27.10.2024

Стало известно, кто чаще всего обменивает ювелирные украшения

Женщины в возрасте 25-44 лет чаще остальных россиян обменивают старые ювелирные украшения на новые, при этом средний вес украшения, которое обменивают женщины,... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T04:27

2024-10-27T04:27

2024-10-27T10:46

общество

москва

санкт-петербург

екатеринбург

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Женщины в возрасте 25-44 лет чаще остальных россиян обменивают старые ювелирные украшения на новые, при этом средний вес украшения, которое обменивают женщины, составил 3,2 грамма, а мужчины - 3,3 грамма, подсчитали для РИА Новости специалисты Sokolov. "В основном свои ювелирные украшения обменивают женщины (86%), 58% из них - в возрасте от 25 до 44 лет. Лишь 14% украшений обменивали мужчины, в основном (63%) в возрасте от 25 до 44 лет. Средний вес украшения, которое обменивали женщины, составил 3,2 грамма, мужчины - 3,3 грамма", - говорится в исследовании. Там добавили, что в целом за последние два года клиенты обменяли более двух тонн золота. Больше всего таких украшений по объему обменяли в Москве - почти 900 килограммов. Второе место по общему весу обменянного золота занял Санкт-Петербург с показателем в 221,5 килограмма, за ним следует Екатеринбург с 63,1 килограмма. В топ-5 по этому показателю также вошли Ростов-на-Дону и Тюмень. Чаще всего обменивали драгоценный метал жители Костромы, у них индекс сданного золота на каждую тысячу жителей города превысил 147 граммов, тогда как в столице он составил 70,8 грамма.

https://ria.ru/20240930/novgorod-1975620505.html

https://ria.ru/20240920/rgo-1973876588.html

москва

санкт-петербург

екатеринбург

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общество, москва, санкт-петербург, екатеринбург