Стало известно, кто чаще всего обменивает ювелирные украшения
Sokolov: женщины в возрасте 25-44 лет чаще всего обменивают ювелирные украшения
Ювелирные украшения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Женщины в возрасте 25-44 лет чаще остальных россиян обменивают старые ювелирные украшения на новые, при этом средний вес украшения, которое обменивают женщины, составил 3,2 грамма, а мужчины - 3,3 грамма, подсчитали для РИА Новости специалисты Sokolov.
"В основном свои ювелирные украшения обменивают женщины (86%), 58% из них - в возрасте от 25 до 44 лет. Лишь 14% украшений обменивали мужчины, в основном (63%) в возрасте от 25 до 44 лет. Средний вес украшения, которое обменивали женщины, составил 3,2 грамма, мужчины - 3,3 грамма", - говорится в исследовании.
Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад с монетами и украшениями
30 сентября, 22:25
Там добавили, что в целом за последние два года клиенты обменяли более двух тонн золота. Больше всего таких украшений по объему обменяли в Москве - почти 900 килограммов. Второе место по общему весу обменянного золота занял Санкт-Петербург с показателем в 221,5 килограмма, за ним следует Екатеринбург с 63,1 килограмма. В топ-5 по этому показателю также вошли Ростов-на-Дону и Тюмень.
Чаще всего обменивали драгоценный метал жители Костромы, у них индекс сданного золота на каждую тысячу жителей города превысил 147 граммов, тогда как в столице он составил 70,8 грамма.
В Туве при раскопках кургана нашли золотые украшения скифов
20 сентября, 16:42