https://ria.ru/20241027/smi-1980315883.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 27.10.2024

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области

Несколько взрывов прозвучали в Житомирской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й канал. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T02:21

2024-10-27T02:21

2024-10-27T02:21

специальная военная операция на украине

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киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Житомирской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й канал. "Взрывы в Житомирской области", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Житомирской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и в Конотопе Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241027/peregovory-1980315454.html

https://ria.ru/20241027/izbienie-1980315689.html

житомирская область

украина

киев

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в мире, житомирская область, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины