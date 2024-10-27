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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 27.10.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области
Несколько взрывов прозвучали в Житомирской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й канал. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T02:21
2024-10-27T02:21
2024-10-27T02:21
специальная военная операция на украине
в мире
житомирская область
украина
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Житомирской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й канал. "Взрывы в Житомирской области", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Житомирской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины. Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и в Конотопе Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241027/peregovory-1980315454.html
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области
В Житомирской области слышны взрывы, сообщают украинские СМИ