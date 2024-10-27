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СМИ: целью удара ЦАХАЛ стал военный комплекс и ракетный завод в Иране - РИА Новости, 27.10.2024
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01:29 27.10.2024 (обновлено: 01:48 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/smi-1980313666.html
СМИ: целью удара ЦАХАЛ стал военный комплекс и ракетный завод в Иране
СМИ: целью удара ЦАХАЛ стал военный комплекс и ракетный завод в Иране - РИА Новости, 27.10.2024
СМИ: целью удара ЦАХАЛ стал военный комплекс и ракетный завод в Иране
Западные СМИ со ссылкой на американских экспертов утверждают, что Израиль во время удара по Ирану якобы атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T01:29
2024-10-27T01:48
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости/Прайм. Западные СМИ со ссылкой на американских экспертов утверждают, что Израиль во время удара по Ирану якобы атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия. "Израиль нанес удар по Парчину - большому военному комплексу около Тегерана. Израиль также попал по Ходжиру - крупному месту производства ракет около Тегерана", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на бывшего инспектора ООН по вооружениям и главы исследовательской группы Института науки и международной безопасности Дэвида Олбрайта, а также младшего аналитика аналитического центра CNA в Вашингтоне Декера Эвелета. Согласно снимкам, сделанным американской спутниковой компанией Planet Labs, по словам Эвелета, в результате удара по Парчину были уничтожены три здания, где производилось твердое топливо, а также склад. Олбрайт также утверждает, что удар в Парчине пришелся по трем зданиям, но утверждает, что складами из них были два. Олбрайт отмечает, что у спутниковых снимков, с которыми он ознакомился, было низкое расширение, и не называет компанию, которая их предоставила. Ранее агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241027/iran-1980311413.html
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в мире, космос - риа наука, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Космос - РИА Наука, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: целью удара ЦАХАЛ стал военный комплекс и ракетный завод в Иране

СМИ: при ударе по Ирану ЦАХАЛ атаковала военный комплекс и ракетный завод

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости/Прайм. Западные СМИ со ссылкой на американских экспертов утверждают, что Израиль во время удара по Ирану якобы атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.
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"Израиль нанес удар по Парчину - большому военному комплексу около Тегерана. Израиль также попал по Ходжиру - крупному месту производства ракет около Тегерана", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на бывшего инспектора ООН по вооружениям и главы исследовательской группы Института науки и международной безопасности Дэвида Олбрайта, а также младшего аналитика аналитического центра CNA в Вашингтоне Декера Эвелета.
Согласно снимкам, сделанным американской спутниковой компанией Planet Labs, по словам Эвелета, в результате удара по Парчину были уничтожены три здания, где производилось твердое топливо, а также склад. Олбрайт также утверждает, что удар в Парчине пришелся по трем зданиям, но утверждает, что складами из них были два. Олбрайт отмечает, что у спутниковых снимков, с которыми он ознакомился, было низкое расширение, и не называет компанию, которая их предоставила.
Ранее агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
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