https://ria.ru/20241027/smi-1980312579.html

СМИ: сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома

СМИ: сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома - РИА Новости, 27.10.2024

СМИ: сторонника Трампа обвинили в нападении на сотрудника избиркома

Власти США предъявили обвинение стороннику кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа после того, как тот напал на сотрудника... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T00:52

2024-10-27T00:52

2024-10-27T01:10

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техас

дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Власти США предъявили обвинение стороннику кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа после того, как тот напал на сотрудника избирательного участка в штате Техас, сообщает газета The Hill. Инцидент произошел ранее в техасском округе Бексар, когда местный житель Джесси Лутценбергер пришел на участок для голосования в кепке с символикой в поддержку Трампа. Работник избирательного участка потребовал от мужчины снять кепку, сославшись на запрет политической агитации в месте для голосования. По данным издания, конфликт между мужчинами возник после того, как Лутценбергер проголосовал в рамках раннего голосования, проходящего в Техасе. "Когда он уходил, сотрудник избирательного участка сказал Лютценбергеру снять шляпу, поскольку в соответствии с законодательством Техаса запрещено носить одежду в поддержку кандидата на избирательном участке. Лютценбергер предположительно вскинул руку или локоть в сторону работника... затем подозреваемый "повернулся и нанес несколько ударов прямо в лицо жертвы", - указывает газета со ссылкой на данные правоохранителей. После этого мужчина был арестован, ему предъявлены обвинения. Согласно последнему опросу телеканала Scripps News и компании Ipsos, более 60% американцев опасаются всплеска насилия после дня выборов 5 ноября. Более того, свыше половины опрошенных заявили, что поддерживали бы использование вооруженных сил США для предотвращения потенциальных угроз в канун и после дня выборов. Ранее телеканал CBS News сообщал, что конгрессмены США от Демократической партии работают над планом, который позволил бы избежать повторения беспорядков, произошедших 6 января 2021 года при утверждении результатов президентских выборов, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия. Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосования были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241026/ssha-1980269779.html

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в мире, сша, техас, дональд трамп, камала харрис