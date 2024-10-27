https://ria.ru/20241027/sk-1980396803.html

В Петербурге после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

В Петербурге после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.10.2024

В Петербурге после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, где пострадали люди, в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T20:06

2024-10-27T20:06

2024-10-27T20:09

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, где пострадали люди, в компании-перевозчике проводится обыск, сообщает городское ГСУСК РФ. Ранее сообщалось, что в воскресенье в результате ДТП нескольких машин и автобуса на площади Восстания пострадали 10 человек, из них трое детей. Из 10 пострадавших в стационары были доставлены 9 человек. Одному ребенку с ушибом ноги помощь была оказана на месте, двое детей для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. Из семи доставленных в стационары взрослых по итогам обследования и оказания помощи пять человек отправлены на амбулаторное лечение. В стационарах остаются два человека. "Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, ДТП произошло с участием рейсового автобуса СПб ГУП "Пассажиравтотранс", водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями. В результате этого 11 пассажиров автобуса, в том числе 3 детей, получили повреждения различной степени тяжести. Сообщается, что следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Проводится обыск в компании перевозчике, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются потерпевшие и очевидцы случившегося", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20241027/dtp-1980367899.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)