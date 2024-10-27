https://ria.ru/20241027/siriya-1980407995.html

В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией"

В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией" - РИА Новости, 27.10.2024

В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией"

Десять нарушений авиацией "коалиции" во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики зафиксировано за минувшие сутки в РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T22:20

2024-10-27T22:20

2024-10-27T22:20

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Десять нарушений авиацией "коалиции" во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики зафиксировано за минувшие сутки в районе Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15, парой истребителей F/А-18 (три раза) и парой штурмовиков А-10", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241013/vks-1977860949.html

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в мире, эт-танф, сша, сирия