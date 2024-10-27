https://ria.ru/20241027/siriya-1980407995.html
В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией"
В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией" - РИА Новости, 27.10.2024
В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией"
Десять нарушений авиацией "коалиции" во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики зафиксировано за минувшие сутки в РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T22:20
2024-10-27T22:20
2024-10-27T22:20
в мире
эт-танф
сша
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151419/97/1514199754_0:217:4163:2559_1920x0_80_0_0_28d980c5a2da0459bab74bda9ec17959.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Десять нарушений авиацией "коалиции" во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики зафиксировано за минувшие сутки в районе Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15, парой истребителей F/А-18 (три раза) и парой штурмовиков А-10", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241013/vks-1977860949.html
эт-танф
сша
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151419/97/1514199754_232:0:3932:2775_1920x0_80_0_0_b6343283307451775fde69247952dff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эт-танф, сша, сирия
В мире, Эт-Танф, США, Сирия
В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией"
ЦПВС: в Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией "коалиции"