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В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией" - РИА Новости, 27.10.2024
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22:20 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/siriya-1980407995.html
В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией"
В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией" - РИА Новости, 27.10.2024
В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией"
Десять нарушений авиацией "коалиции" во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики зафиксировано за минувшие сутки в РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T22:20
2024-10-27T22:20
в мире
эт-танф
сша
сирия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Десять нарушений авиацией "коалиции" во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики зафиксировано за минувшие сутки в районе Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15, парой истребителей F/А-18 (три раза) и парой штурмовиков А-10", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241013/vks-1977860949.html
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в мире, эт-танф, сша, сирия
В мире, Эт-Танф, США, Сирия
В Сирии зафиксировали десять нарушений воздушного пространства "коалицией"

ЦПВС: в Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией "коалиции"

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton ElliottАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott
Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Десять нарушений авиацией "коалиции" во главе с США правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики зафиксировано за минувшие сутки в районе Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15, парой истребителей F/А-18 (три раза) и парой штурмовиков А-10", - говорится в сообщении.
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В миреЭт-ТанфСШАСирия
 
 
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