https://ria.ru/20241027/simonjan-1980397863.html

Запад держит Молдавию "на запасном пути", заявила Симоньян

Запад держит Молдавию "на запасном пути", заявила Симоньян - РИА Новости, 27.10.2024

Запад держит Молдавию "на запасном пути", заявила Симоньян

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T20:13

2024-10-27T20:13

2024-10-27T20:13

молдавия

грузия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

константин симонов (политолог)

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

парламентские выборы в грузии — 2024

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что Запад вместо Грузии держит "на запасном пути" Молдавию, где результаты референдума оказались сфальсифицированными. Она процитировала заголовок New York Times - "Грузия отвернулась от Запада и не вернётся", вспомнив фрагмент стихотворения Константина Симонова "Тоска", где женщина уходит и не возвращается. "Брось тосковать! Что за беда? Поищем и найдем другую", - это Симонов... Другая у них уже нашлась. Молдавия. Они сфальсифицировали полностью результаты референдума в Молдавии. На момент пересчета 97 процентов голосов молдавский народ сказал ЕС - "нет". А потом они пересчитали оставшиеся три процента быстренько ночью на европейских участках. И там на полпроцентика (больше - ред.) все-таки сказал - "да". Ну такой фальсификации, мне кажется, вообще еще не было нигде. Их везде полно, но чтобы вот так откровенно. У них сейчас впереди второй тур выборов. И, в общем, понятно, что они держат ее на "запасном пути", как это было принято у нас говорить. Молдавия, если не выйдет с Грузией. С Грузией, слава тебе, Господи, судя по всему, не выйдет", - рассказала Симоньян. Она считает, что грузинский народ сказал своё слово и победил.

https://ria.ru/20241027/shor-1980362526.html

молдавия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, грузия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), константин симонов (политолог), евросоюз, выборы в молдавии — 2024, парламентские выборы в грузии — 2024