https://ria.ru/20241027/simonjan-1980397863.html
Запад держит Молдавию "на запасном пути", заявила Симоньян
Запад держит Молдавию "на запасном пути", заявила Симоньян - РИА Новости, 27.10.2024
Запад держит Молдавию "на запасном пути", заявила Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:13
2024-10-27T20:13
2024-10-27T20:13
молдавия
грузия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
константин симонов (политолог)
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
парламентские выборы в грузии — 2024
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что Запад вместо Грузии держит "на запасном пути" Молдавию, где результаты референдума оказались сфальсифицированными. Она процитировала заголовок New York Times - "Грузия отвернулась от Запада и не вернётся", вспомнив фрагмент стихотворения Константина Симонова "Тоска", где женщина уходит и не возвращается. "Брось тосковать! Что за беда? Поищем и найдем другую", - это Симонов... Другая у них уже нашлась. Молдавия. Они сфальсифицировали полностью результаты референдума в Молдавии. На момент пересчета 97 процентов голосов молдавский народ сказал ЕС - "нет". А потом они пересчитали оставшиеся три процента быстренько ночью на европейских участках. И там на полпроцентика (больше - ред.) все-таки сказал - "да". Ну такой фальсификации, мне кажется, вообще еще не было нигде. Их везде полно, но чтобы вот так откровенно. У них сейчас впереди второй тур выборов. И, в общем, понятно, что они держат ее на "запасном пути", как это было принято у нас говорить. Молдавия, если не выйдет с Грузией. С Грузией, слава тебе, Господи, судя по всему, не выйдет", - рассказала Симоньян. Она считает, что грузинский народ сказал своё слово и победил.
https://ria.ru/20241027/shor-1980362526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, грузия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), константин симонов (политолог), евросоюз, выборы в молдавии — 2024, парламентские выборы в грузии — 2024
Молдавия, Грузия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Константин Симонов (политолог), Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Запад держит Молдавию "на запасном пути", заявила Симоньян
Симоньян: Запад вместо Грузии держит Молдавию на запасном пути