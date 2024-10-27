https://ria.ru/20241027/simonjan-1980393226.html

Аббас назвал поддержку России долгом Палестины, рассказала Симоньян

Аббас назвал поддержку России долгом Палестины, рассказала Симоньян - РИА Новости, 27.10.2024

Аббас назвал поддержку России долгом Палестины, рассказала Симоньян

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T19:34

2024-10-27T19:34

2024-10-27T19:34

америка

россия

палестина

маргарита симоньян

махмуд аббас

владимир соловьев (телеведущий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказала, что президент Палестины Махмуд Аббас считает своим долгом поддерживать Россию. "Мы завтракали с Махмудом Аббасом, пили кофе втроём, и он говорит: вы, говорит, поймите, у нас нет вопросов к евреям. Нет, мы с евреями соседи. Мы живем много лет. У нас вопросы к Америке, это же они все делают. И вообще, говорит, сионизм кто принес на эту землю? Это же колонисты принесли, и долго он это объяснял, что он имеет в виду, но он всё время возвращался к тому, что это Америка, если бы не Америка этого бы не было. Если Америка перестанет это поддерживать - это прекратится. Ну, как-то будем жить. Я его поблагодарила, говорю, спасибо вам за то, что вы с Россией. Потому что он тоже рассказывал, как на него давили, чтобы он высказал какую-то противоположную точку зрения. И он: "Что значит, спасибо? Это наш долг. Это наш долг быть с Россией!". Я даже его спросила – можно ли это публично скажу. Он сказал, что можно", - рассказала Симоньян.

https://ria.ru/20241023/simonjan-1979575118.html

америка

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

америка, россия, палестина, маргарита симоньян, махмуд аббас, владимир соловьев (телеведущий)