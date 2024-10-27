https://ria.ru/20241027/simonjan-1980393226.html
Аббас назвал поддержку России долгом Палестины, рассказала Симоньян
Аббас назвал поддержку России долгом Палестины, рассказала Симоньян - РИА Новости, 27.10.2024
Аббас назвал поддержку России долгом Палестины, рассказала Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:34
2024-10-27T19:34
2024-10-27T19:34
америка
россия
палестина
маргарита симоньян
махмуд аббас
владимир соловьев (телеведущий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказала, что президент Палестины Махмуд Аббас считает своим долгом поддерживать Россию. "Мы завтракали с Махмудом Аббасом, пили кофе втроём, и он говорит: вы, говорит, поймите, у нас нет вопросов к евреям. Нет, мы с евреями соседи. Мы живем много лет. У нас вопросы к Америке, это же они все делают. И вообще, говорит, сионизм кто принес на эту землю? Это же колонисты принесли, и долго он это объяснял, что он имеет в виду, но он всё время возвращался к тому, что это Америка, если бы не Америка этого бы не было. Если Америка перестанет это поддерживать - это прекратится. Ну, как-то будем жить. Я его поблагодарила, говорю, спасибо вам за то, что вы с Россией. Потому что он тоже рассказывал, как на него давили, чтобы он высказал какую-то противоположную точку зрения. И он: "Что значит, спасибо? Это наш долг. Это наш долг быть с Россией!". Я даже его спросила – можно ли это публично скажу. Он сказал, что можно", - рассказала Симоньян.
https://ria.ru/20241023/simonjan-1979575118.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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америка, россия, палестина, маргарита симоньян, махмуд аббас, владимир соловьев (телеведущий)
Америка, Россия, Палестина, Маргарита Симоньян, Махмуд Аббас, Владимир Соловьев (телеведущий)
Аббас назвал поддержку России долгом Палестины, рассказала Симоньян
Аббас заявил Симоньян, что долг Палестины — поддерживать Россию и быть с ней