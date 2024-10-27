Посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои документы
На Шри-Ланке задержали семью из России за незаконное пребывание
© iStock.com / FreshSplashПаспорт и посадочные талоны
© iStock.com / FreshSplash
Паспорт и посадочные талоны. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке в связи с начавшимися массовыми проверками призывает туристов проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове.
В посольстве сообщили, что власти Шри-Ланки начали массовые проверки законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства.
"Уже зафиксированы случаи задержания россиян, грубо нарушивших миграционное законодательство республики. В частности, 25 октября в районе города Канди арестована российская семья, которая в течение почти одного года пребывала незаконно на Шри-Ланке. В этой связи посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и так далее)", - отмечается в заявлении посольства в его канале в Telegram.
В посольстве отметили, что в случае просрочки документов необходимо незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса и поставить посольство в известность о проблеме.
Посольство на Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность
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