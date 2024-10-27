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Посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои документы - РИА Новости, 27.10.2024
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Туризм
 
14:36 27.10.2024 (обновлено: 16:08 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/shri-lanka-1980357675.html
Посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои документы
Посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои документы - РИА Новости, 27.10.2024
Посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои документы
Посольство России на Шри-Ланке в связи с начавшимися массовыми проверками призывает туристов проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:36
2024-10-27T16:08
туризм
шри-ланка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке в связи с начавшимися массовыми проверками призывает туристов проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове. В посольстве сообщили, что власти Шри-Ланки начали массовые проверки законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства. "Уже зафиксированы случаи задержания россиян, грубо нарушивших миграционное законодательство республики. В частности, 25 октября в районе города Канди арестована российская семья, которая в течение почти одного года пребывала незаконно на Шри-Ланке. В этой связи посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и так далее)", - отмечается в заявлении посольства в его канале в Telegram. В посольстве отметили, что в случае просрочки документов необходимо незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса и поставить посольство в известность о проблеме.
https://ria.ru/20240916/shri-lanka-1972893257.html
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шри-ланка, россия, в мире
Туризм, Шри-Ланка, Россия, В мире
Посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои документы

На Шри-Ланке задержали семью из России за незаконное пребывание

© iStock.com / FreshSplashПаспорт и посадочные талоны
Паспорт и посадочные талоны - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© iStock.com / FreshSplash
Паспорт и посадочные талоны. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке в связи с начавшимися массовыми проверками призывает туристов проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове.
В посольстве сообщили, что власти Шри-Ланки начали массовые проверки законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства.
"Уже зафиксированы случаи задержания россиян, грубо нарушивших миграционное законодательство республики. В частности, 25 октября в районе города Канди арестована российская семья, которая в течение почти одного года пребывала незаконно на Шри-Ланке. В этой связи посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и так далее)", - отмечается в заявлении посольства в его канале в Telegram.
В посольстве отметили, что в случае просрочки документов необходимо незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса и поставить посольство в известность о проблеме.
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