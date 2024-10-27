https://ria.ru/20241027/shri-lanka-1980357675.html

Посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои документы

Посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои документы - РИА Новости, 27.10.2024

Посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои документы

Посольство России на Шри-Ланке в связи с начавшимися массовыми проверками призывает туристов проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:36

2024-10-27T14:36

2024-10-27T16:08

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке в связи с начавшимися массовыми проверками призывает туристов проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове. В посольстве сообщили, что власти Шри-Ланки начали массовые проверки законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства. "Уже зафиксированы случаи задержания россиян, грубо нарушивших миграционное законодательство республики. В частности, 25 октября в районе города Канди арестована российская семья, которая в течение почти одного года пребывала незаконно на Шри-Ланке. В этой связи посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и так далее)", - отмечается в заявлении посольства в его канале в Telegram. В посольстве отметили, что в случае просрочки документов необходимо незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса и поставить посольство в известность о проблеме.

https://ria.ru/20240916/shri-lanka-1972893257.html

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шри-ланка, россия, в мире