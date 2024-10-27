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Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ

Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024

Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ

Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, у которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, обратились в международные... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T06:36

2024-10-27T06:36

2024-10-27T11:36

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ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, у которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой. "Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, Международный комитет Красного Креста с обращением к международным организациям. Просим найти нашего сына, который находится в украинском плену, не допустить над ним пыток, издевательств и гибели. И вернуть его на родину", — сказал РИА Новости отчим пленного Валентин Килеберда.Как рассказала РИА Новости Валентина Шепилова, ее сын — из Луганска, в феврале 2022 года оказался в рядах военных республики, а позднее стал военнослужащим ВС России. В октябре Николай позвонил родителям и сказал, что находится в плену. Он сообщил, что военные ВСУ требуют заплатить выкуп, в противном случае его убьют.

https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html

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Родители пленного российского бойца Николая Шепилова обратились в ООН Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, с которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, рассказали РИА Новости, что обратились в ООН и Красный крест с просьбой защитить его и помочь вернуть домой. 2024-10-27T06:36 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, оон