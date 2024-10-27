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Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:36 27.10.2024 (обновлено: 11:36 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/shantazh-1980322901.html
Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ
Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ
Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, у которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, обратились в международные... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T06:36
2024-10-27T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
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ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, у которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой. &quot;Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, Международный комитет Красного Креста с обращением к международным организациям. Просим найти нашего сына, который находится в украинском плену, не допустить над ним пыток, издевательств и гибели. И вернуть его на родину&quot;, — сказал РИА Новости отчим пленного Валентин Килеберда.Как рассказала РИА Новости Валентина Шепилова, ее сын — из Луганска, в феврале 2022 года оказался в рядах военных республики, а позднее стал военнослужащим ВС России. В октябре Николай позвонил родителям и сказал, что находится в плену. Он сообщил, что военные ВСУ требуют заплатить выкуп, в противном случае его убьют.
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Родители пленного российского бойца Николая Шепилова обратились в ООН
Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, с которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, рассказали РИА Новости, что обратились в ООН и Красный крест с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.
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в мире, луганск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ООН
Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ

Из-за шантажа со стороны ВСУ родители российского пленного обратились в ООН

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ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, у которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.
«

"Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, Международный комитет Красного Креста с обращением к международным организациям. Просим найти нашего сына, который находится в украинском плену, не допустить над ним пыток, издевательств и гибели. И вернуть его на родину", — сказал РИА Новости отчим пленного Валентин Килеберда.

Как рассказала РИА Новости Валентина Шепилова, ее сын — из Луганска, в феврале 2022 года оказался в рядах военных республики, а позднее стал военнослужащим ВС России. В октябре Николай позвонил родителям и сказал, что находится в плену. Он сообщил, что военные ВСУ требуют заплатить выкуп, в противном случае его убьют.
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