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Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ
Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ
Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, у которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, обратились в международные... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T06:36
2024-10-27T06:36
2024-10-27T11:36
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ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, у которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой. "Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, Международный комитет Красного Креста с обращением к международным организациям. Просим найти нашего сына, который находится в украинском плену, не допустить над ним пыток, издевательств и гибели. И вернуть его на родину", — сказал РИА Новости отчим пленного Валентин Килеберда.Как рассказала РИА Новости Валентина Шепилова, ее сын — из Луганска, в феврале 2022 года оказался в рядах военных республики, а позднее стал военнослужащим ВС России. В октябре Николай позвонил родителям и сказал, что находится в плену. Он сообщил, что военные ВСУ требуют заплатить выкуп, в противном случае его убьют.
https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html
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Родители пленного российского бойца Николая Шепилова обратились в ООН
Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, с которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, рассказали РИА Новости, что обратились в ООН и Красный крест с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.
2024-10-27T06:36
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ООН
Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ
Из-за шантажа со стороны ВСУ родители российского пленного обратились в ООН