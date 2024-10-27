https://ria.ru/20241027/sandu-1980369447.html
Санду угрожает жителям Молдавии "катастрофой", заявили в парламенте
Санду угрожает жителям Молдавии "катастрофой", заявили в парламенте - РИА Новости, 27.10.2024
Санду угрожает жителям Молдавии "катастрофой", заявили в парламенте
Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду грозит жителям Молдавии "катастрофой", если она проиграет второй тур выборов президента, заявил вице-спикер парламента РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:48
2024-10-27T16:48
2024-10-27T16:48
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду грозит жителям Молдавии "катастрофой", если она проиграет второй тур выборов президента, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча. "Майя Санду и ее сторонники угрожают обществу собственным провалом, представляя возможный проигрыш на выборах "катастрофой" для Республики Молдова. Живя в комфорте и иллюзиях, они отказываются признавать собственные ошибки, беззакония, управленческие промахи, некомпетентность и высокомерие. Все больше граждан, независимо от их политических взглядов, не верят в эти угрозы и манипуляции Майи Санду", - заявил Батрынча журналистам. По его словам, если Санду останется у власти, она отомстит не только политическим оппонентам, но и сотням тысяч граждан, которые потеряли к ней доверие и голосовали против. "Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета и нейтралитета. Я уверен, что люди не хотят такого будущего. Их протестное голосование становится сильнее с каждым днем. Я призываю всех к мобилизации, единству и участию в выборах. Давайте не станем жертвой раскольнической тактики Майи Санду", - призвал политик. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241027/moldaviya-1980348841.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Санду угрожает жителям Молдавии "катастрофой", заявили в парламенте
Батрынча: Санду угрожает "катастрофой" в случае проигрыша на выборах в Молдавии
КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду грозит жителям Молдавии "катастрофой", если она проиграет второй тур выборов президента, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.
"Майя Санду и ее сторонники угрожают обществу собственным провалом, представляя возможный проигрыш на выборах "катастрофой" для Республики Молдова. Живя в комфорте и иллюзиях, они отказываются признавать собственные ошибки, беззакония, управленческие промахи, некомпетентность и высокомерие. Все больше граждан, независимо от их политических взглядов, не верят в эти угрозы и манипуляции Майи Санду", - заявил Батрынча журналистам.
По его словам, если Санду останется у власти, она отомстит не только политическим оппонентам, но и сотням тысяч граждан, которые потеряли к ней доверие и голосовали против.
"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета и нейтралитета. Я уверен, что люди не хотят такого будущего. Их протестное голосование становится сильнее с каждым днем. Я призываю всех к мобилизации, единству и участию в выборах. Давайте не станем жертвой раскольнической тактики Майи Санду", - призвал политик.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии
, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС
и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией
и СНГ
.