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Экс-кандидат в президенты Молдавии призвала голосовать против Санду - РИА Новости, 27.10.2024
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15:59 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/sandu-1980365338.html
Экс-кандидат в президенты Молдавии призвала голосовать против Санду
Экс-кандидат в президенты Молдавии призвала голосовать против Санду - РИА Новости, 27.10.2024
Экс-кандидат в президенты Молдавии призвала голосовать против Санду
Бывший кандидат в президенты Молдавии Наталья Морарь призвала граждан страны во втором туре голосовать против баллотирующейся на второй срок Майи Санду. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T15:59
2024-10-27T15:59
в мире
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гагаузия
россия
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Молдавии Наталья Морарь призвала граждан страны во втором туре голосовать против баллотирующейся на второй срок Майи Санду. "Мы больше не выдержим еще четыре года лжи, коррупции и некомпетентности под руководством Майи Санду. Мы не можем потерять еще 250 тысяч человек, которые точно уедут из Молдовы, если Майя Санду займет пост президента ещё на четыре года. Дорогие соотечественники, во втором туре голосуем против Майи Санду", - заявила Морарь в видеообращении, размещенном в соцсетях. По ее словам, жители страны должны отдать голоса "против глупости и воровства". Ранее выступить против Санду во втором туре призвала Компартия Молдавии, а также два бывших кандидата в президенты, экс-премьеры Ион Кику и Василий Тарлев. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241027/sandu-1980356480.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, ион кику, василий тарлев, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Ион Кику, Василий Тарлев, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Экс-кандидат в президенты Молдавии призвала голосовать против Санду

Морарь призвала граждан Молдавии голосовать против Санду во втором туре выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Молдавии Наталья Морарь призвала граждан страны во втором туре голосовать против баллотирующейся на второй срок Майи Санду.
"Мы больше не выдержим еще четыре года лжи, коррупции и некомпетентности под руководством Майи Санду. Мы не можем потерять еще 250 тысяч человек, которые точно уедут из Молдовы, если Майя Санду займет пост президента ещё на четыре года. Дорогие соотечественники, во втором туре голосуем против Майи Санду", - заявила Морарь в видеообращении, размещенном в соцсетях.
Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Санду не смогла сделать ничего хорошего для Молдавии, заявил Стояногло
Вчера, 14:30
По ее словам, жители страны должны отдать голоса "против глупости и воровства".
Ранее выступить против Санду во втором туре призвала Компартия Молдавии, а также два бывших кандидата в президенты, экс-премьеры Ион Кику и Василий Тарлев.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Ион Кику - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Кику призвал не поддерживать Санду во втором туре выборов
21 октября, 15:44
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуИон КикуВасилий ТарлевЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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