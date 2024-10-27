https://ria.ru/20241027/sandu-1980365338.html

Экс-кандидат в президенты Молдавии призвала голосовать против Санду

Экс-кандидат в президенты Молдавии призвала голосовать против Санду - РИА Новости, 27.10.2024

Экс-кандидат в президенты Молдавии призвала голосовать против Санду

Бывший кандидат в президенты Молдавии Наталья Морарь призвала граждан страны во втором туре голосовать против баллотирующейся на второй срок Майи Санду. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T15:59

2024-10-27T15:59

2024-10-27T15:59

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гагаузия

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василий тарлев

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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Молдавии Наталья Морарь призвала граждан страны во втором туре голосовать против баллотирующейся на второй срок Майи Санду. "Мы больше не выдержим еще четыре года лжи, коррупции и некомпетентности под руководством Майи Санду. Мы не можем потерять еще 250 тысяч человек, которые точно уедут из Молдовы, если Майя Санду займет пост президента ещё на четыре года. Дорогие соотечественники, во втором туре голосуем против Майи Санду", - заявила Морарь в видеообращении, размещенном в соцсетях. По ее словам, жители страны должны отдать голоса "против глупости и воровства". Ранее выступить против Санду во втором туре призвала Компартия Молдавии, а также два бывших кандидата в президенты, экс-премьеры Ион Кику и Василий Тарлев. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241027/sandu-1980356480.html

https://ria.ru/20241021/kiku-1979136197.html

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