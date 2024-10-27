https://ria.ru/20241027/sandu-1980358687.html
Санду не стала отвечать на русском на вопрос о статусе языка в Молдавии
Санду не стала отвечать на русском на вопрос о статусе языка в Молдавии - РИА Новости, 27.10.2024
Санду не стала отвечать на русском на вопрос о статусе языка в Молдавии
На дебатах кандидатов в президенты Молдавии глава республики Майя Санду не стала отвечать на русском языке на вопрос своего оппонента Александра Стояногло,... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:53
2024-10-27T14:53
2024-10-27T14:53
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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. На дебатах кандидатов в президенты Молдавии глава республики Майя Санду не стала отвечать на русском языке на вопрос своего оппонента Александра Стояногло, который поднял тему неофициального статуса русского в стране, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиция Молдавии не раз призывала вернуть русскому языку официальный статус в республике. Стояногло на русском языке поинтересовался у Санду, что для нее ценнее в опыте евроинтеграции соседней Румынии: принятие Европейской хартии региональных языков или вступление этой страны в НАТО. В 2002 году Молдавия подписала Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств, однако парламент до сих пор не ратифицировал этот документ. "Я буду поддерживать развитие всех языков в Молдавии. У нас – нейтральная страна", - ответила Санду на государственном языке. Ее оппонент напомнил, что в Румынии венгерский язык получил статус регионального языка, а в Молдавии с русским языком этого не произошло. Дебаты прошли в Дворце Республики, который обычно используется для встреч иностранных делегаций и форумов. Они транслировались в режиме онлайн в социальных сетях и на телеканале "Молдова-1". Согласно предварительным условиям, дебаты проводились без модераторов. В марте 2023 года парламент республики изменил название государственного языка с молдавского на румынский, что вызвало споры и было оспорено оппозицией в Конституционном суде, который признал изменения законными. На выборах 20 октября Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло – 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, назначенный на 3 ноября. Санду выступает за сближение с Европейским Союзом, в то время как Стояногло подчеркивает важность традиционного партнерства с Россией и СНГ. До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.
https://ria.ru/20240928/okhrana-1975265866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду, нато, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Майя Санду, НАТО, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Санду не стала отвечать на русском на вопрос о статусе языка в Молдавии
Санду не ответила на вопрос оппонента о неофициальном статусе русского языка
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. На дебатах кандидатов в президенты Молдавии глава республики Майя Санду не стала отвечать на русском языке на вопрос своего оппонента Александра Стояногло, который поднял тему неофициального статуса русского в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиция Молдавии
не раз призывала вернуть русскому языку официальный статус в республике.
Стояногло на русском языке поинтересовался у Санду, что для нее ценнее в опыте евроинтеграции соседней Румынии
: принятие Европейской хартии региональных языков или вступление этой страны в НАТО
.
В 2002 году Молдавия подписала Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств, однако парламент до сих пор не ратифицировал этот документ.
«
"Я буду поддерживать развитие всех языков в Молдавии. У нас – нейтральная страна", - ответила Санду на государственном языке.
Ее оппонент напомнил, что в Румынии венгерский язык получил статус регионального языка, а в Молдавии с русским языком этого не произошло.
Дебаты прошли в Дворце Республики, который обычно используется для встреч иностранных делегаций и форумов. Они транслировались в режиме онлайн в социальных сетях и на телеканале "Молдова-1". Согласно предварительным условиям, дебаты проводились без модераторов.
В марте 2023 года парламент республики изменил название государственного языка с молдавского на румынский, что вызвало споры и было оспорено оппозицией в Конституционном суде, который признал изменения законными.
На выборах 20 октября Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло – 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, назначенный на 3 ноября. Санду выступает за сближение с Европейским Союзом, в то время как Стояногло подчеркивает важность традиционного партнерства с Россией
и СНГ
.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР
, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.