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Санду не смогла сделать ничего хорошего для Молдавии, заявил Стояногло - РИА Новости, 27.10.2024
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14:30 27.10.2024 (обновлено: 14:58 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/sandu-1980356480.html
Санду не смогла сделать ничего хорошего для Молдавии, заявил Стояногло
Санду не смогла сделать ничего хорошего для Молдавии, заявил Стояногло - РИА Новости, 27.10.2024
Санду не смогла сделать ничего хорошего для Молдавии, заявил Стояногло
Бывший генпрокурор Молдавии, кандидат в президенты страны от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что его оппонент Майя Санду за четыре года на... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:30
2024-10-27T14:58
в мире
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гагаузия
россия
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Молдавии, кандидат в президенты страны от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что его оппонент Майя Санду за четыре года на президентском посту не смогла сделать для республики ничего хорошего. "Я искренне верю, что четыре года назад, когда вы стали президентом, у вас были добрые намерения и желание что-то изменить в стране. Но вам не удалось это сделать. Я, как человек, это хорошо понимаю, потому что президент это не только права, это прежде всего бремя и ответственность. Вы с этим бременем не справились", - заявил Стояногло, обращаясь к Санду в конце дебатов. Он призвал ее признать ошибки, сделанные во время управления страной. "Давайте доведем эту кампанию честно, чтобы вне зависимости от того, кто победит, люди вспоминали нас теплыми словами", - подытожил Стояногло. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241027/sandu-1980354789.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Санду не смогла сделать ничего хорошего для Молдавии, заявил Стояногло

Стояногло: Санду не справилась с бременем президента, не сделала ничего хорошего

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024
Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Молдавии, кандидат в президенты страны от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что его оппонент Майя Санду за четыре года на президентском посту не смогла сделать для республики ничего хорошего.
«
"Я искренне верю, что четыре года назад, когда вы стали президентом, у вас были добрые намерения и желание что-то изменить в стране. Но вам не удалось это сделать. Я, как человек, это хорошо понимаю, потому что президент это не только права, это прежде всего бремя и ответственность. Вы с этим бременем не справились", - заявил Стояногло, обращаясь к Санду в конце дебатов.
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Санду постоянно путает функции президента и прокурора, заявил Стояногло
Вчера, 14:12
Он призвал ее признать ошибки, сделанные во время управления страной.
«
"Давайте доведем эту кампанию честно, чтобы вне зависимости от того, кто победит, люди вспоминали нас теплыми словами", - подытожил Стояногло.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Президент Молдовы Майя Санду во время пресс-конференции после закрытия избирательных участков на выборах президента и референдума по вопросу евроинтеграции - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Кандидат в президенты Молдавии обратился к Санду с неожиданным призывом
Вчера, 13:10
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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