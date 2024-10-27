https://ria.ru/20241027/sandu-1980356480.html

Санду не смогла сделать ничего хорошего для Молдавии, заявил Стояногло

Санду не смогла сделать ничего хорошего для Молдавии, заявил Стояногло - РИА Новости, 27.10.2024

Санду не смогла сделать ничего хорошего для Молдавии, заявил Стояногло

Бывший генпрокурор Молдавии, кандидат в президенты страны от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что его оппонент Майя Санду за четыре года на... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:30

2024-10-27T14:30

2024-10-27T14:58

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Молдавии, кандидат в президенты страны от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что его оппонент Майя Санду за четыре года на президентском посту не смогла сделать для республики ничего хорошего. "Я искренне верю, что четыре года назад, когда вы стали президентом, у вас были добрые намерения и желание что-то изменить в стране. Но вам не удалось это сделать. Я, как человек, это хорошо понимаю, потому что президент это не только права, это прежде всего бремя и ответственность. Вы с этим бременем не справились", - заявил Стояногло, обращаясь к Санду в конце дебатов. Он призвал ее признать ошибки, сделанные во время управления страной. "Давайте доведем эту кампанию честно, чтобы вне зависимости от того, кто победит, люди вспоминали нас теплыми словами", - подытожил Стояногло. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241027/sandu-1980354789.html

https://ria.ru/20241027/moldaviya-1980348841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024