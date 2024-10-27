Санду не смогла сделать ничего хорошего для Молдавии, заявил Стояногло
Стояногло: Санду не справилась с бременем президента, не сделала ничего хорошего
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024
Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Молдавии, кандидат в президенты страны от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что его оппонент Майя Санду за четыре года на президентском посту не смогла сделать для республики ничего хорошего.
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"Я искренне верю, что четыре года назад, когда вы стали президентом, у вас были добрые намерения и желание что-то изменить в стране. Но вам не удалось это сделать. Я, как человек, это хорошо понимаю, потому что президент это не только права, это прежде всего бремя и ответственность. Вы с этим бременем не справились", - заявил Стояногло, обращаясь к Санду в конце дебатов.
Он призвал ее признать ошибки, сделанные во время управления страной.
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"Давайте доведем эту кампанию честно, чтобы вне зависимости от того, кто победит, люди вспоминали нас теплыми словами", - подытожил Стояногло.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.