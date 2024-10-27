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Санду пожаловалась, что на Западе отказываются инвестировать в Молдавию - РИА Новости, 27.10.2024
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11:49 27.10.2024 (обновлено: 15:00 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/sandu-1980340812.html
Санду пожаловалась, что на Западе отказываются инвестировать в Молдавию
Санду пожаловалась, что на Западе отказываются инвестировать в Молдавию - РИА Новости, 27.10.2024
Санду пожаловалась, что на Западе отказываются инвестировать в Молдавию
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду посетовала, что иностранные инвесторы не рискуют вкладывать деньги в бизнес в Молдавии, пока... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T11:49
2024-10-27T15:00
молдавия
гагаузия
майя санду
евросоюз
в мире
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду посетовала, что иностранные инвесторы не рискуют вкладывать деньги в бизнес в Молдавии, пока республика не станет частью Евросоюза. Ранее соперник Санду во втором туре выборов Александр Стояногло, отстраненный ее режимом от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, заявлял, что Санду осуществила беспрецедентное количество внешних визитов, однако это не помогло экономике страны. "Внешний долг на том же уровне, что и был в 2020 году. Мы смогли принести деньги в страну, запустить проекты, привлечь инвестиции. Инвесторы говорят, что у нас война на границе, поэтому предлагают вернуться с предложением, когда Молдавия станет частью ЕС. Нам говорят, что их инвестиции будут в безопасности, когда мы будем в ЕС", - заявила Санду в рамках дебатов. Стояногло в ответ на это заявил, что к концу года внешний долг республики вырастет вдвое по сравнению с тем, что было в начале 2021 года. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980183419.html
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молдавия, гагаузия, майя санду, евросоюз, в мире
Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, В мире
Санду пожаловалась, что на Западе отказываются инвестировать в Молдавию

Санду: иностранные инвесторы не рискуют вкладывать деньги в Молдавию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду посетовала, что иностранные инвесторы не рискуют вкладывать деньги в бизнес в Молдавии, пока республика не станет частью Евросоюза.
Ранее соперник Санду во втором туре выборов Александр Стояногло, отстраненный ее режимом от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, заявлял, что Санду осуществила беспрецедентное количество внешних визитов, однако это не помогло экономике страны.
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"Внешний долг на том же уровне, что и был в 2020 году. Мы смогли принести деньги в страну, запустить проекты, привлечь инвестиции. Инвесторы говорят, что у нас война на границе, поэтому предлагают вернуться с предложением, когда Молдавия станет частью ЕС. Нам говорят, что их инвестиции будут в безопасности, когда мы будем в ЕС", - заявила Санду в рамках дебатов.
Стояногло в ответ на это заявил, что к концу года внешний долг республики вырастет вдвое по сравнению с тем, что было в начале 2021 года.
Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
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МолдавияГагаузияМайя СандуЕвросоюзВ мире
 
 
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