Санду пожаловалась, что на Западе отказываются инвестировать в Молдавию
Санду: иностранные инвесторы не рискуют вкладывать деньги в Молдавию
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду посетовала, что иностранные инвесторы не рискуют вкладывать деньги в бизнес в Молдавии, пока республика не станет частью Евросоюза.
"Внешний долг на том же уровне, что и был в 2020 году. Мы смогли принести деньги в страну, запустить проекты, привлечь инвестиции. Инвесторы говорят, что у нас война на границе, поэтому предлагают вернуться с предложением, когда Молдавия станет частью ЕС. Нам говорят, что их инвестиции будут в безопасности, когда мы будем в ЕС", - заявила Санду в рамках дебатов.
Стояногло в ответ на это заявил, что к концу года внешний долг республики вырастет вдвое по сравнению с тем, что было в начале 2021 года.
Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
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