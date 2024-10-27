https://ria.ru/20241027/sanda-1980340636.html

Санду объяснила, почему Молдавия ввела санкции против России

Санду объяснила, почему Молдавия ввела санкции против России - РИА Новости, 27.10.2024

Санду объяснила, почему Молдавия ввела санкции против России

Баллотирующаяся на второй президентский срок в Молдавии Майя Санду заявила, что республике пришлось ввести санкции против России, иначе страна сама рисковала... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T11:49

2024-10-27T11:49

2024-10-27T19:32

россия

молдавия

майя санду

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980358310_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_fc2dc13a88cfca4aa57cc5365a51c32e.jpg

КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Баллотирующаяся на второй президентский срок в Молдавии Майя Санду заявила, что республике пришлось ввести санкции против России, иначе страна сама рисковала попасть под санкции мирового сообщества, особенно в областях экономики и банковской системы."Молдавия применила санкции, иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции", — сказала Санду во время дебатов со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Александром Стояногло. Стояногло при этом заявил, что Санду ввела санкции против России, тем самым лишив граждан республики преимуществ в виде рынков сбыта и дешевых энергоресурсов. Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами. Первый тур прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Санду набрала 42,45% голосов, у Стояногло — 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, молдавия, майя санду, в мире