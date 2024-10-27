https://ria.ru/20241027/samolet-1980365990.html
На Ставрополье самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку
На Ставрополье самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 27.10.2024
На Ставрополье самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку
На Ставрополье самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:09
2024-10-27T16:09
2024-10-27T17:23
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 27 окт — РИА Новости. На Ставрополье самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку, сообщило ГУ МЧС по региону."По предварительной информации, на развилке город Ессентуки — станица Суворовская совершил вынужденную посадку самолет Ан-2", — уточнили в ведомстве.По информации ГУ МЧС, на борту находилось пять человек, никто из них не пострадал. В свою очередь, глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко заявил, что в самолете находились девять человек, двое из них пострадали.Он добавил, что самолет упал после потери мощности.На месте инцидента работают все оперативные службы.
https://ria.ru/20241026/avstralija-1980228701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ставропольский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, Ставропольский край
На Ставрополье самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку
На Ставрополье самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку, пострадавших нет
ПЯТИГОРСК, 27 окт — РИА Новости. На Ставрополье самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку, сообщило ГУ МЧС по региону.
«
"По предварительной информации, на развилке город Ессентуки
— станица Суворовская совершил вынужденную посадку самолет Ан-2", — уточнили в ведомстве.
По информации ГУ МЧС, на борту находилось пять человек, никто из них не пострадал.
В свою очередь, глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко заявил, что в самолете находились девять человек, двое из них пострадали.
Он добавил, что самолет упал после потери мощности.
На месте инцидента работают все оперативные службы.