Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 27.10.2024 (обновлено: 21:59 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/salmonellez--1980403101.html
В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом
В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом - РИА Новости, 27.10.2024
В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом
В Оренбургской области шестнадцать человек госпитализировали с диагнозом "сальмонеллез" после посещения общепита в Новотроицке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:12
2024-10-27T21:59
происшествия
оренбургская область
новотроицк
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
УФА, 27 окт — РИА Новости. В Оренбургской области шестнадцать человек госпитализировали с диагнозом "сальмонеллез" после посещения общепита в Новотроицке, сообщили РИА Новости в следственном управлении Следственного комитета по региону.&quot;Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту отравления 16 жителей Новотроицка в одном из предприятий общественного питания города организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК (&quot;Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей&quot;)&quot;, — уточнили в ведомстве.Следователи установили, что 22 октября в городскую больницу поступили 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние, с первичным диагнозом "сальмонеллез". Госпитализированные в этот день обедали в одном из пунктов общественного питания, расположенного на территории города. Они находятся в удовлетворительном состоянии.Для подтверждения предварительного диагноза проводят необходимые исследования.&quot;В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрошены руководство, работники пункта общественного питания и медики, а также изъята документация по поставкам продуктов питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение&quot;, — добавили в ведомстве.Прокуратура региона также сообщила, что проводит проверку из-за инцидента.
https://ria.ru/20241021/infektsiya-1979152504.html
https://ria.ru/20241003/kerch-1976112174.html
оренбургская область
новотроицк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, новотроицк, россия, здоровье - общество
Происшествия, Оренбургская область, Новотроицк, Россия, Здоровье - Общество
В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом

В Новотроицке 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 27 окт — РИА Новости. В Оренбургской области шестнадцать человек госпитализировали с диагнозом "сальмонеллез" после посещения общепита в Новотроицке, сообщили РИА Новости в следственном управлении Следственного комитета по региону.
«

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту отравления 16 жителей Новотроицка в одном из предприятий общественного питания города организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", — уточнили в ведомстве.

Детский сад - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Петербурге в детском саду выявили 17 случаев сальмонеллеза
21 октября, 16:54
Следователи установили, что 22 октября в городскую больницу поступили 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние, с первичным диагнозом "сальмонеллез". Госпитализированные в этот день обедали в одном из пунктов общественного питания, расположенного на территории города. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
Для подтверждения предварительного диагноза проводят необходимые исследования.
«

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрошены руководство, работники пункта общественного питания и медики, а также изъята документация по поставкам продуктов питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в ведомстве.

Прокуратура региона также сообщила, что проводит проверку из-за инцидента.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
У заболевших посетителей кафе в Керчи выявили сальмонеллез
3 октября, 11:50
 
ПроисшествияОренбургская областьНовотроицкРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала