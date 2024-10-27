https://ria.ru/20241027/salmonellez--1980403101.html

В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом

В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом - РИА Новости, 27.10.2024

В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом

В Оренбургской области шестнадцать человек госпитализировали с диагнозом "сальмонеллез" после посещения общепита в Новотроицке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T21:12

2024-10-27T21:12

2024-10-27T21:59

происшествия

оренбургская область

новотроицк

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg

УФА, 27 окт — РИА Новости. В Оренбургской области шестнадцать человек госпитализировали с диагнозом "сальмонеллез" после посещения общепита в Новотроицке, сообщили РИА Новости в следственном управлении Следственного комитета по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту отравления 16 жителей Новотроицка в одном из предприятий общественного питания города организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", — уточнили в ведомстве.Следователи установили, что 22 октября в городскую больницу поступили 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние, с первичным диагнозом "сальмонеллез". Госпитализированные в этот день обедали в одном из пунктов общественного питания, расположенного на территории города. Они находятся в удовлетворительном состоянии.Для подтверждения предварительного диагноза проводят необходимые исследования."В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрошены руководство, работники пункта общественного питания и медики, а также изъята документация по поставкам продуктов питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в ведомстве.Прокуратура региона также сообщила, что проводит проверку из-за инцидента.

https://ria.ru/20241021/infektsiya-1979152504.html

https://ria.ru/20241003/kerch-1976112174.html

оренбургская область

новотроицк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбургская область, новотроицк, россия, здоровье - общество