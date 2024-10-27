https://ria.ru/20241027/salmonellez--1980403101.html
В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом
В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом - РИА Новости, 27.10.2024
В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом
В Оренбургской области шестнадцать человек госпитализировали с диагнозом "сальмонеллез" после посещения общепита в Новотроицке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:12
2024-10-27T21:12
2024-10-27T21:59
происшествия
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новотроицк
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УФА, 27 окт — РИА Новости. В Оренбургской области шестнадцать человек госпитализировали с диагнозом "сальмонеллез" после посещения общепита в Новотроицке, сообщили РИА Новости в следственном управлении Следственного комитета по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту отравления 16 жителей Новотроицка в одном из предприятий общественного питания города организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", — уточнили в ведомстве.Следователи установили, что 22 октября в городскую больницу поступили 16 местных жителей, в том числе несовершеннолетние, с первичным диагнозом "сальмонеллез". Госпитализированные в этот день обедали в одном из пунктов общественного питания, расположенного на территории города. Они находятся в удовлетворительном состоянии.Для подтверждения предварительного диагноза проводят необходимые исследования."В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрошены руководство, работники пункта общественного питания и медики, а также изъята документация по поставкам продуктов питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в ведомстве.Прокуратура региона также сообщила, что проводит проверку из-за инцидента.
https://ria.ru/20241021/infektsiya-1979152504.html
https://ria.ru/20241003/kerch-1976112174.html
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происшествия, оренбургская область, новотроицк, россия, здоровье - общество
Происшествия, Оренбургская область, Новотроицк, Россия, Здоровье - Общество
В Оренбургской области 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом
В Новотроицке 16 человек заболели сальмонеллезом после посещения общепита