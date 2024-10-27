https://ria.ru/20241027/saakashvili-1980401523.html

Саакашвили начал подстрекать сторонников к протестам после итогов выборов

Саакашвили начал подстрекать сторонников к протестам после итогов выборов - РИА Новости, 27.10.2024

Саакашвили начал подстрекать сторонников к протестам после итогов выборов

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после объявления ЦИК предварительных итогов парламентских выборов в стране, согласно которым побеждает... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T20:49

2024-10-27T20:49

2024-10-27T20:49

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после объявления ЦИК предварительных итогов парламентских выборов в стране, согласно которым побеждает правящая партия "Грузинская мечта", начал подстрекать своих сторонников к протестам и непризнанию итогов голосования. "Конечно же, в парламент никто не должен войти! Сейчас не время сожалеть о том, как нас обманули. Сейчас время для больших акций протеста. Мы должны показать миру, что боремся за свободу и мы народ, который не смирится с несправедливостью", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook*. ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78% голосов. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Часть из них сообщили, что отказываются работать в парламенте. В конце июля заключенный экс-президент Грузии Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после осенних парламентских выборов в Грузии. Сам бывший грузинский лидер находится в тбилисской клинике "Вивамед", где лечится после длительной голодовки. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он фигурант ряда уголовных дел. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он проходит по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Второго августа Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Это означает, что, даже если Зурабишвили помилует Саакашвили по другим делам, он не сможет выйти на свободу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241021/ivanishvili-1979205553.html

https://ria.ru/20240905/gruziya-1970659792.html

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в мире, грузия, россия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, парламентские выборы в грузии — 2024