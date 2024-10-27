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Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике - РИА Новости, 27.10.2024
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Религия
 
08:07 27.10.2024 (обновлено: 08:10 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/rpts-1980324775.html
Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике
Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике - РИА Новости, 27.10.2024
Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике
Москва требует прекратить политику властей в странах Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей даже за малейшее... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T08:07
2024-10-27T08:10
религия
москва
прибалтика
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва требует прекратить политику властей в странах Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей даже за малейшее упоминание связей с РПЦ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович."Власти (прибалтийских государств - ред.), не скрывая и не таясь, требуют от местных православных автокефалий отказаться от даже малейшего упоминания о связях с РПЦ, иначе грозят карательными мерами, вплоть до закрытия и упразднения этих церквей… Мы решительно выступаем против такой политики и требуем прекратить беззаконие и вмешательство в их церковные дела", - сказал дипломат.По его мнению, движение киевского режима к запрету Украинской православной церкви дало толчок и усилению нападок на православные автокефалии в Прибалтике. В целом же давление на эти церкви выполняется в угоду Константинопольскому патриархату, который хотел бы взять их под свой контроль, полагает собеседник.В апреле министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил радионовостям Эстонского национального телерадиовещания, что власти страны могут закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви.
https://ria.ru/20241017/upts-1978467119.html
https://ria.ru/20240925/patriarkh-1974712378.html
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москва, прибалтика, россия, русская православная церковь
Религия, Москва, Прибалтика, Россия, Русская православная церковь
Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике

Москва потребовала прекратить угрозы в адрес церквей в Прибалтике за связи с РПЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦерковь
Церковь - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва требует прекратить политику властей в странах Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей даже за малейшее упоминание связей с РПЦ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
"Власти (прибалтийских государств - ред.), не скрывая и не таясь, требуют от местных православных автокефалий отказаться от даже малейшего упоминания о связях с РПЦ, иначе грозят карательными мерами, вплоть до закрытия и упразднения этих церквей… Мы решительно выступаем против такой политики и требуем прекратить беззаконие и вмешательство в их церковные дела", - сказал дипломат.
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В РПЦ назвали нападении на собор УПЦ в Черкассах терактом
17 октября, 11:23
По его мнению, движение киевского режима к запрету Украинской православной церкви дало толчок и усилению нападок на православные автокефалии в Прибалтике. В целом же давление на эти церкви выполняется в угоду Константинопольскому патриархату, который хотел бы взять их под свой контроль, полагает собеседник.
В апреле министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил радионовостям Эстонского национального телерадиовещания, что власти страны могут закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Патриарх Кирилл рассказал о количестве монастырей в РПЦ
25 сентября, 21:12
 
РелигияМоскваПрибалтикаРоссияРусская православная церковь
 
 
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