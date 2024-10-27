https://ria.ru/20241027/rpts-1980324775.html

Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике

Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике - РИА Новости, 27.10.2024

Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике

Москва требует прекратить политику властей в странах Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей даже за малейшее... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T08:07

2024-10-27T08:07

2024-10-27T08:10

религия

москва

прибалтика

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва требует прекратить политику властей в странах Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей даже за малейшее упоминание связей с РПЦ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович."Власти (прибалтийских государств - ред.), не скрывая и не таясь, требуют от местных православных автокефалий отказаться от даже малейшего упоминания о связях с РПЦ, иначе грозят карательными мерами, вплоть до закрытия и упразднения этих церквей… Мы решительно выступаем против такой политики и требуем прекратить беззаконие и вмешательство в их церковные дела", - сказал дипломат.По его мнению, движение киевского режима к запрету Украинской православной церкви дало толчок и усилению нападок на православные автокефалии в Прибалтике. В целом же давление на эти церкви выполняется в угоду Константинопольскому патриархату, который хотел бы взять их под свой контроль, полагает собеседник.В апреле министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил радионовостям Эстонского национального телерадиовещания, что власти страны могут закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви.

https://ria.ru/20241017/upts-1978467119.html

https://ria.ru/20240925/patriarkh-1974712378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, прибалтика, россия, русская православная церковь