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Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль - РИА Новости, 27.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:28 27.10.2024 (обновлено: 19:38 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/rossija-1980361937.html
Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль
Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль - РИА Новости, 27.10.2024
Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль
Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня по типу "Интервидения", рассказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T15:28
2024-10-27T19:38
культура
россия
китай
владимир путин
павел зарубин
технологии
саммит брикс в казани в 2024 году
москва
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня по типу "Интервидения", рассказал президент РФ Владимир Путин. &quot;Есть еще идея хорошая создать высокого уровня фестиваль типа &quot;Интервидения&quot;. Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится, но мы все вместе поработаем и над этим&quot;, - сказал Путин в интервью тележурналисту программы &quot;Москва. Кремль. Путин&quot; на &quot;России 1&quot; Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Интервидение" - конкурс эстрадной песни, созданный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT) в 1965-1980-х годах.Президент РФ также отметил, что в Китае любят российское кино.
https://ria.ru/20241027/kino-1980358039.html
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россия, китай, владимир путин, павел зарубин, технологии, саммит брикс в казани в 2024 году, москва
Культура, Россия, Китай, Владимир Путин, Павел Зарубин, Технологии, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Москва
Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль

Путин: Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня

© Fotolia / Mikhail Malyshev Кинозал
Кинозал - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Fotolia / Mikhail Malyshev
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня по типу "Интервидения", рассказал президент РФ Владимир Путин.
«

"Есть еще идея хорошая создать высокого уровня фестиваль типа "Интервидения". Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится, но мы все вместе поработаем и над этим", - сказал Путин в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

"Интервидение" - конкурс эстрадной песни, созданный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT) в 1965-1980-х годах.
Президент РФ также отметил, что в Китае любят российское кино.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Путин рассказал о предложении Си Цзиньпина по сотрудничеству в сфере кино
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КультураРоссияКитайВладимир ПутинПавел ЗарубинТехнологииСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуМосква
 
 
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