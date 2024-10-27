https://ria.ru/20241027/rossija-1980361937.html

Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль

Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль - РИА Новости, 27.10.2024

Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль

Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня по типу "Интервидения", рассказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T15:28

2024-10-27T15:28

2024-10-27T19:38

культура

россия

китай

владимир путин

павел зарубин

технологии

саммит брикс в казани в 2024 году

москва

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня по типу "Интервидения", рассказал президент РФ Владимир Путин. "Есть еще идея хорошая создать высокого уровня фестиваль типа "Интервидения". Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится, но мы все вместе поработаем и над этим", - сказал Путин в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Интервидение" - конкурс эстрадной песни, созданный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT) в 1965-1980-х годах.Президент РФ также отметил, что в Китае любят российское кино.

https://ria.ru/20241027/kino-1980358039.html

россия

китай

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, владимир путин, павел зарубин, технологии, саммит брикс в казани в 2024 году, москва