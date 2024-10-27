https://ria.ru/20241027/rossija-1980361937.html
Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль
Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль - РИА Новости, 27.10.2024
Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль
Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня по типу "Интервидения", рассказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T15:28
2024-10-27T15:28
2024-10-27T19:38
культура
россия
китай
владимир путин
павел зарубин
технологии
саммит брикс в казани в 2024 году
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91657/28/916572865_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_228a7ffa3d0c22aa46110ac280c7fc73.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня по типу "Интервидения", рассказал президент РФ Владимир Путин. "Есть еще идея хорошая создать высокого уровня фестиваль типа "Интервидения". Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится, но мы все вместе поработаем и над этим", - сказал Путин в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Интервидение" - конкурс эстрадной песни, созданный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT) в 1965-1980-х годах.Президент РФ также отметил, что в Китае любят российское кино.
https://ria.ru/20241027/kino-1980358039.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91657/28/916572865_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_143a93bc9a74540f59d3a912c1a1007e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, павел зарубин, технологии, саммит брикс в казани в 2024 году, москва
Культура, Россия, Китай, Владимир Путин, Павел Зарубин, Технологии, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Москва
Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль
Путин: Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня