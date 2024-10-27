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В расчете БПЛА "Охотник" рассказали, как спасают потерянные дроны - РИА Новости, 27.10.2024
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13:39 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/raschet-1980351796.html
В расчете БПЛА "Охотник" рассказали, как спасают потерянные дроны
В расчете БПЛА "Охотник" рассказали, как спасают потерянные дроны - РИА Новости, 27.10.2024
В расчете БПЛА "Охотник" рассказали, как спасают потерянные дроны
Расчет БПЛА "Охотник" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при помощи одних дронов эвакуирует другие БПЛА, потерянные на линии фронта на... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:39
2024-10-27T13:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 27 окт - РИА Новости. Расчет БПЛА "Охотник" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при помощи одних дронов эвакуирует другие БПЛА, потерянные на линии фронта на краснолиманском участке, сообщил РИА Новости командир расчета. Кадры "спасения" БПЛА оказались в распоряжении РИА Новости. "У противника активно работает РЭБ, конечно, теряем "птички", и противник теряет, а на них бывает важная информация, ввели в практику "эвакуации" - как наших, так и дронов противника", - рассказал командир.
https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952085638.html
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Кадры "спасения" потерянных дронов расчетом БПЛА "Охотник"
Расчет БПЛА "Охотник" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при помощи одних дронов эвакуирует другие беспилотники, потерянные на линии фронта на краснолиманском участке. Кадры "спасения" БПЛА оказались в распоряжении РИА Новости.
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
В расчете БПЛА "Охотник" рассказали, как спасают потерянные дроны

Расчет БПЛА "Охотник" эвакуирует потерянные дроны на Краснолиманском участке

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 27 окт - РИА Новости. Расчет БПЛА "Охотник" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при помощи одних дронов эвакуирует другие БПЛА, потерянные на линии фронта на краснолиманском участке, сообщил РИА Новости командир расчета.
Кадры "спасения" БПЛА оказались в распоряжении РИА Новости.
"У противника активно работает РЭБ, конечно, теряем "птички", и противник теряет, а на них бывает важная информация, ввели в практику "эвакуации" - как наших, так и дронов противника", - рассказал командир.
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