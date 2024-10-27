https://ria.ru/20241027/raschet-1980351796.html

В расчете БПЛА "Охотник" рассказали, как спасают потерянные дроны

В расчете БПЛА "Охотник" рассказали, как спасают потерянные дроны - РИА Новости, 27.10.2024

В расчете БПЛА "Охотник" рассказали, как спасают потерянные дроны

Расчет БПЛА "Охотник" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при помощи одних дронов эвакуирует другие БПЛА, потерянные на линии фронта на... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T13:39

2024-10-27T13:39

2024-10-27T13:39

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 27 окт - РИА Новости. Расчет БПЛА "Охотник" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при помощи одних дронов эвакуирует другие БПЛА, потерянные на линии фронта на краснолиманском участке, сообщил РИА Новости командир расчета. Кадры "спасения" БПЛА оказались в распоряжении РИА Новости. "У противника активно работает РЭБ, конечно, теряем "птички", и противник теряет, а на них бывает важная информация, ввели в практику "эвакуации" - как наших, так и дронов противника", - рассказал командир.

https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952085638.html

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Варвара Скокшина

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Кадры "спасения" потерянных дронов расчетом БПЛА "Охотник" Расчет БПЛА "Охотник" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при помощи одних дронов эвакуирует другие беспилотники, потерянные на линии фронта на краснолиманском участке. Кадры "спасения" БПЛА оказались в распоряжении РИА Новости. 2024-10-27T13:39 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина