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Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле в Москве завершаются - РИА Новости, 27.10.2024
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Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле в Москве завершаются
Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле в Москве завершаются - РИА Новости, 27.10.2024
Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле в Москве завершаются
Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК в столице завершаются, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:50
2024-10-27T09:50
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК в столице завершаются, сообщается на сайте мэра и правительства. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК. Сейчас проходят пусконаладочные работы в системе управления освещением. Мастера обновили шесть километров кабельного лотка, проложили 125 километров новых кабельных линий и заменили 806 светильников с натриевыми лампами на светодиодные, благодаря которым повысится безопасность дорожного движения и снизятся затраты на электроэнергию", - говорится в сообщении. Уточняется, что во время модернизации движение не перекрывали полностью, ремонт проводили, поочередно занимая одну полосу. Электромонтажные работы стали необходимы из-за износа кабельных линий и светильников. Ведомство подчеркнуло, что лефортовский тоннель с внешней стороны ТТК отремонтируют до конца года. Кроме того, работы проходят с внутренней стороны ТТК (на участке после съезда с Русаковской эстакады). Здесь осталось заменить защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления на новое покрытие типа "фронтон", а также обновить трубопровод пожаротушения и установить современные извещатели.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва

Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле в Москве завершаются

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК в столице завершаются, сообщается на сайте мэра и правительства.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК. Сейчас проходят пусконаладочные работы в системе управления освещением. Мастера обновили шесть километров кабельного лотка, проложили 125 километров новых кабельных линий и заменили 806 светильников с натриевыми лампами на светодиодные, благодаря которым повысится безопасность дорожного движения и снизятся затраты на электроэнергию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время модернизации движение не перекрывали полностью, ремонт проводили, поочередно занимая одну полосу. Электромонтажные работы стали необходимы из-за износа кабельных линий и светильников.
Ведомство подчеркнуло, что лефортовский тоннель с внешней стороны ТТК отремонтируют до конца года. Кроме того, работы проходят с внутренней стороны ТТК (на участке после съезда с Русаковской эстакады). Здесь осталось заменить защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления на новое покрытие типа "фронтон", а также обновить трубопровод пожаротушения и установить современные извещатели.
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