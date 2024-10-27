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Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле в Москве завершаются

Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле в Москве завершаются - РИА Новости, 27.10.2024

Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле в Москве завершаются

Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК в столице завершаются, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T09:50

2024-10-27T09:50

2024-10-27T09:50

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК в столице завершаются, сообщается на сайте мэра и правительства. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают электромонтажные работы в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК. Сейчас проходят пусконаладочные работы в системе управления освещением. Мастера обновили шесть километров кабельного лотка, проложили 125 километров новых кабельных линий и заменили 806 светильников с натриевыми лампами на светодиодные, благодаря которым повысится безопасность дорожного движения и снизятся затраты на электроэнергию", - говорится в сообщении. Уточняется, что во время модернизации движение не перекрывали полностью, ремонт проводили, поочередно занимая одну полосу. Электромонтажные работы стали необходимы из-за износа кабельных линий и светильников. Ведомство подчеркнуло, что лефортовский тоннель с внешней стороны ТТК отремонтируют до конца года. Кроме того, работы проходят с внутренней стороны ТТК (на участке после съезда с Русаковской эстакады). Здесь осталось заменить защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления на новое покрытие типа "фронтон", а также обновить трубопровод пожаротушения и установить современные извещатели.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972262160.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва