https://ria.ru/20241027/putin-1980331990.html

Все действия ВСУ производятся руками натовских офицеров, заявил Путин

Все действия ВСУ производятся руками натовских офицеров, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2024

Все действия ВСУ производятся руками натовских офицеров, заявил Путин

Происходящее сейчас со стороны ВСУ делается руками натовских офицеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T09:52

2024-10-27T09:52

2024-10-27T09:52

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

павел зарубин

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Происходящее сейчас со стороны ВСУ делается руками натовских офицеров, заявил президент России Владимир Путин. "То, что сейчас происходит, это делается руками натовских офицеров", - сказал Путин, комментируя возможные удары вглубь территории РФ, в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины, в мире