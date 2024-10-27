https://ria.ru/20241027/putin-1980331990.html
Все действия ВСУ производятся руками натовских офицеров, заявил Путин
Все действия ВСУ производятся руками натовских офицеров, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2024
Все действия ВСУ производятся руками натовских офицеров, заявил Путин
Происходящее сейчас со стороны ВСУ делается руками натовских офицеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:52
2024-10-27T09:52
2024-10-27T09:52
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
павел зарубин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Происходящее сейчас со стороны ВСУ делается руками натовских офицеров, заявил президент России Владимир Путин. "То, что сейчас происходит, это делается руками натовских офицеров", - сказал Путин, комментируя возможные удары вглубь территории РФ, в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины, В мире
Все действия ВСУ производятся руками натовских офицеров, заявил Путин
Путин: все происходящее со стороны ВСУ делается руками натовских офицеров