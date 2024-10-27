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Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об ударах по России - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 27.10.2024 (обновлено: 10:19 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/putin-1980330495.html
Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об ударах по России
Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об ударах по России - РИА Новости, 27.10.2024
Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об ударах по России
Владимир Путин надеется, что на Западе услышали его сигналы по поводу возможного разрешения Киеву наносить ракетные удары по территории России, об этом... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:36
2024-10-27T10:19
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Путин надеется, что на Западе услышали его сигналы по поводу возможного разрешения Киеву наносить ракетные удары по территории России, об этом президент заявил в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения", — сказал глава государства.Он уточнил, что Минобороны разрабатывает и предлагает различные варианты ответов.Как подчеркнул Путин, то, что сейчас предпринимают ВСУ, "делается руками натовских офицеров".Киев давно просит у западных стран разрешения наносить удары их ракетами по объектам на российской территории. Сейчас утверждается, что такие удары возможны только по приграничным районам. Путин 12 сентября заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. Он отметил, что киевский режим уже и так наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь заходит об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, такие операции возможны только при участии офицеров стран НАТО — лишь они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил российский лидер. Кроме того, такие удары предполагают использование разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, добавил он.Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
https://ria.ru/20240921/eskobar-1973942962.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об ударах по России

Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об ударах вглубь России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Путин надеется, что на Западе услышали его сигналы по поводу возможного разрешения Киеву наносить ракетные удары по территории России, об этом президент заявил в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения", — сказал глава государства.
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Он уточнил, что Минобороны разрабатывает и предлагает различные варианты ответов.
Как подчеркнул Путин, то, что сейчас предпринимают ВСУ, "делается руками натовских офицеров".
Киев давно просит у западных стран разрешения наносить удары их ракетами по объектам на российской территории. Сейчас утверждается, что такие удары возможны только по приграничным районам.
Путин 12 сентября заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. Он отметил, что киевский режим уже и так наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь заходит об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, такие операции возможны только при участии офицеров стран НАТО — лишь они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил российский лидер. Кроме того, такие удары предполагают использование разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, добавил он.
Президент подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
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