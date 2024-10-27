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Путин поздравил работников пассажирского транспорта - РИА Новости, 27.10.2024
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09:33 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/putin-1980330150.html
Путин поздравил работников пассажирского транспорта
Путин поздравил работников пассажирского транспорта - РИА Новости, 27.10.2024
Путин поздравил работников пассажирского транспорта
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив, что он является неотъемлемой... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:33
2024-10-27T09:33
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив, что он является неотъемлемой составляющей транспортной системы страны, а также играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с профессиональным праздником. Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы нашей страны, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей. И потому государство уделяет особое внимание модернизации отрасли, совершенствованию её инфраструктуры", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что в рамках нацпроектов и программ продолжается масштабное обновление общественного транспорта, внедряются современные технологии и технические идеи, отвечающие передовым стандартам безопасности и экологичности, повышается уровень и доступность предоставляемых услуг. Кроме того, он подчеркнул, что создаются условия для притока в автотранспортный комплекс молодых квалифицированных кадров. "Уверен, что компетентность, ответственное отношение к делу, опора на трудовые традиции и опыт предшественников, ветеранов отрасли позволят вам и впредь достойно решать поставленные задачи. Желаю успехов и всего наилучшего", - добавляется в поздравлении.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил работников пассажирского транспорта

Путин: автомобильный и городской пассажирский транспорт играет важную роль

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив, что он является неотъемлемой составляющей транспортной системы страны, а также играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас с профессиональным праздником. Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы нашей страны, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей. И потому государство уделяет особое внимание модернизации отрасли, совершенствованию её инфраструктуры", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в рамках нацпроектов и программ продолжается масштабное обновление общественного транспорта, внедряются современные технологии и технические идеи, отвечающие передовым стандартам безопасности и экологичности, повышается уровень и доступность предоставляемых услуг. Кроме того, он подчеркнул, что создаются условия для притока в автотранспортный комплекс молодых квалифицированных кадров.
"Уверен, что компетентность, ответственное отношение к делу, опора на трудовые традиции и опыт предшественников, ветеранов отрасли позволят вам и впредь достойно решать поставленные задачи. Желаю успехов и всего наилучшего", - добавляется в поздравлении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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20 октября, 09:12
 
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