Путин поздравил работников пассажирского транспорта
Путин: автомобильный и городской пассажирский транспорт играет важную роль
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив, что он является неотъемлемой составляющей транспортной системы страны, а также играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас с профессиональным праздником. Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы нашей страны, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей. И потому государство уделяет особое внимание модернизации отрасли, совершенствованию её инфраструктуры", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что в рамках нацпроектов и программ продолжается масштабное обновление общественного транспорта, внедряются современные технологии и технические идеи, отвечающие передовым стандартам безопасности и экологичности, повышается уровень и доступность предоставляемых услуг. Кроме того, он подчеркнул, что создаются условия для притока в автотранспортный комплекс молодых квалифицированных кадров.
"Уверен, что компетентность, ответственное отношение к делу, опора на трудовые традиции и опыт предшественников, ветеранов отрасли позволят вам и впредь достойно решать поставленные задачи. Желаю успехов и всего наилучшего", - добавляется в поздравлении.
Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства
20 октября, 09:12