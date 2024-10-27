https://ria.ru/20241027/pushki-1980360733.html

Потоки мигрантов уничтожают Западную Европу, заявил Пушков

Потоки мигрантов уничтожают Западную Европу, заявил Пушков - РИА Новости, 27.10.2024

Потоки мигрантов уничтожают Западную Европу, заявил Пушков

Гигантские потоки мигрантов уничтожают историческую Западную Европу, чему способствуют неолибералы во власти, такие, как президент Франции Эммануэль Макрон и... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T15:12

2024-10-27T15:12

2024-10-27T15:12

в мире

европа

западная европа

франция

эммануэль макрон

кир стармер

алексей пушков

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Гигантские потоки мигрантов уничтожают историческую Западную Европу, чему способствуют неолибералы во власти, такие, как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, считает сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Гигантские миграционные потоки - как легальные, так и нелегальные, с неизбежностью уничтожат историческую Западную Европу. Это вопрос времени. С учетом того, что в одной только Африке проживает 1.3 миллиарда человек, а оттуда в Европу ежегодно прибывают сотни тысяч, этническая и социальная ситуация в европейских странах будет неуклонно меняться в ущерб коренному населению", - написал законодатель. По его словам, в Британии, где к 2060-му году белые останутся в меньшинстве, а в столице их уже меньшинство, представители цветного населения уже не стесняются провозглашать свою "победу" над белыми. "И все это - следствие власти неолибералов в Европе типа Макрона и Стармера, для которых все национальное - от границ до культуры и индентичности - пустой звук, анафема", - подчеркнул Пушков. В США их естественный союзник - Камала Харрис, но никак не Дональд Трамп, которого неолибералы ненавидят, отметил он. "Если же Европа позволит "коллективному Соросу" и дальше править ею, ее ожидает цивилизационная гибель. Неолиберальная элита, растворяя Европу в глобальном мире, продолжает вести ее к гибели", - заключил политик.

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

https://ria.ru/20240718/migranty-1960585299.html

европа

западная европа

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, западная европа, франция, эммануэль макрон, кир стармер, алексей пушков