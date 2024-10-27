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Потоки мигрантов уничтожают Западную Европу, заявил Пушков - РИА Новости, 27.10.2024
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15:12 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/pushki-1980360733.html
Потоки мигрантов уничтожают Западную Европу, заявил Пушков
Потоки мигрантов уничтожают Западную Европу, заявил Пушков - РИА Новости, 27.10.2024
Потоки мигрантов уничтожают Западную Европу, заявил Пушков
Гигантские потоки мигрантов уничтожают историческую Западную Европу, чему способствуют неолибералы во власти, такие, как президент Франции Эммануэль Макрон и... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T15:12
2024-10-27T15:12
в мире
европа
западная европа
франция
эммануэль макрон
кир стармер
алексей пушков
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Гигантские потоки мигрантов уничтожают историческую Западную Европу, чему способствуют неолибералы во власти, такие, как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, считает сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Гигантские миграционные потоки - как легальные, так и нелегальные, с неизбежностью уничтожат историческую Западную Европу. Это вопрос времени. С учетом того, что в одной только Африке проживает 1.3 миллиарда человек, а оттуда в Европу ежегодно прибывают сотни тысяч, этническая и социальная ситуация в европейских странах будет неуклонно меняться в ущерб коренному населению", - написал законодатель. По его словам, в Британии, где к 2060-му году белые останутся в меньшинстве, а в столице их уже меньшинство, представители цветного населения уже не стесняются провозглашать свою "победу" над белыми. "И все это - следствие власти неолибералов в Европе типа Макрона и Стармера, для которых все национальное - от границ до культуры и индентичности - пустой звук, анафема", - подчеркнул Пушков. В США их естественный союзник - Камала Харрис, но никак не Дональд Трамп, которого неолибералы ненавидят, отметил он. "Если же Европа позволит "коллективному Соросу" и дальше править ею, ее ожидает цивилизационная гибель. Неолиберальная элита, растворяя Европу в глобальном мире, продолжает вести ее к гибели", - заключил политик.
https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html
https://ria.ru/20240718/migranty-1960585299.html
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в мире, европа, западная европа, франция, эммануэль макрон, кир стармер, алексей пушков
В мире, Европа, Западная Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Алексей Пушков
Потоки мигрантов уничтожают Западную Европу, заявил Пушков

Сенатор Пушков: неолибералы позволяют мигрантам уничтожать Западную Европу

© AP Photo / Czarek SokolowskiМигранты
Мигранты - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мигранты. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Гигантские потоки мигрантов уничтожают историческую Западную Европу, чему способствуют неолибералы во власти, такие, как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, считает сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Гигантские миграционные потоки - как легальные, так и нелегальные, с неизбежностью уничтожат историческую Западную Европу. Это вопрос времени. С учетом того, что в одной только Африке проживает 1.3 миллиарда человек, а оттуда в Европу ежегодно прибывают сотни тысяч, этническая и социальная ситуация в европейских странах будет неуклонно меняться в ущерб коренному населению", - написал законодатель.
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По его словам, в Британии, где к 2060-му году белые останутся в меньшинстве, а в столице их уже меньшинство, представители цветного населения уже не стесняются провозглашать свою "победу" над белыми. "И все это - следствие власти неолибералов в Европе типа Макрона и Стармера, для которых все национальное - от границ до культуры и индентичности - пустой звук, анафема", - подчеркнул Пушков.
В США их естественный союзник - Камала Харрис, но никак не Дональд Трамп, которого неолибералы ненавидят, отметил он.
"Если же Европа позволит "коллективному Соросу" и дальше править ею, ее ожидает цивилизационная гибель. Неолиберальная элита, растворяя Европу в глобальном мире, продолжает вести ее к гибели", - заключил политик.
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В миреЕвропаЗападная ЕвропаФранцияЭммануэль МакронКир СтармерАлексей Пушков
 
 
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