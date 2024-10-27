Потоки мигрантов уничтожают Западную Европу, заявил Пушков
Сенатор Пушков: неолибералы позволяют мигрантам уничтожать Западную Европу
© AP Photo / Czarek SokolowskiМигранты
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мигранты. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Гигантские потоки мигрантов уничтожают историческую Западную Европу, чему способствуют неолибералы во власти, такие, как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, считает сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Гигантские миграционные потоки - как легальные, так и нелегальные, с неизбежностью уничтожат историческую Западную Европу. Это вопрос времени. С учетом того, что в одной только Африке проживает 1.3 миллиарда человек, а оттуда в Европу ежегодно прибывают сотни тысяч, этническая и социальная ситуация в европейских странах будет неуклонно меняться в ущерб коренному населению", - написал законодатель.
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По его словам, в Британии, где к 2060-му году белые останутся в меньшинстве, а в столице их уже меньшинство, представители цветного населения уже не стесняются провозглашать свою "победу" над белыми. "И все это - следствие власти неолибералов в Европе типа Макрона и Стармера, для которых все национальное - от границ до культуры и индентичности - пустой звук, анафема", - подчеркнул Пушков.
В США их естественный союзник - Камала Харрис, но никак не Дональд Трамп, которого неолибералы ненавидят, отметил он.
"Если же Европа позволит "коллективному Соросу" и дальше править ею, ее ожидает цивилизационная гибель. Неолиберальная элита, растворяя Европу в глобальном мире, продолжает вести ее к гибели", - заключил политик.
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