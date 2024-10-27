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Полиция составила более 220 протоколов о нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 27.10.2024
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22:56 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/protokoly-1980410246.html
Полиция составила более 220 протоколов о нарушениях на выборах в Молдавии
Полиция составила более 220 протоколов о нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 27.10.2024
Полиция составила более 220 протоколов о нарушениях на выборах в Молдавии
Полиция Молдавии сообщает, что составила более 220 протоколов о нарушениях в рамках выборов президента республики и еврореферендума. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T22:56
2024-10-27T22:56
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что составила более 220 протоколов о нарушениях в рамках выборов президента республики и еврореферендума. "В эти выходные полиция составила 224 протокола с констатацией нарушения статьи 47 прим Кодекса о правонарушениях Молдавии – пассивная электоральная коррупция, 143 из них уже направлены в соответствии с компетенцией в Национальный антикоррупционный центр для рассмотрения и принятия правовых решений", - сообщается в Telegram-канале полиции. Местное законодательство предполагает наказание за подобные правонарушения в виде штрафа в размере от 1390 до 2080 долларов. Согласно закону, люди, которые сотрудничают со следствием и предоставляют информацию, будут освобождены от уплаты штрафов. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент страны Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не пытается и вряд ли имеет возможности влиять на электоральные процессы в Молдавии и Грузии. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241027/simonjan-1980397863.html
https://ria.ru/20241027/sandu-1980369447.html
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в мире, молдавия, россия, грузия, майя санду, дмитрий песков, евросоюз, промсвязьбанк, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Грузия, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евросоюз, Промсвязьбанк, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Полиция составила более 220 протоколов о нарушениях на выборах в Молдавии

Полиция Молдавии составила 224 протоколов о нарушениях в рамках выборов

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПолиция патрулирует улицы Кишинева
Полиция патрулирует улицы Кишинева - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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Полиция патрулирует улицы Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что составила более 220 протоколов о нарушениях в рамках выборов президента республики и еврореферендума.
«
"В эти выходные полиция составила 224 протокола с констатацией нарушения статьи 47 прим Кодекса о правонарушениях Молдавии – пассивная электоральная коррупция, 143 из них уже направлены в соответствии с компетенцией в Национальный антикоррупционный центр для рассмотрения и принятия правовых решений", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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Местное законодательство предполагает наказание за подобные правонарушения в виде штрафа в размере от 1390 до 2080 долларов. Согласно закону, люди, которые сотрудничают со следствием и предоставляют информацию, будут освобождены от уплаты штрафов.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент страны Майя Санду заявила, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не пытается и вряд ли имеет возможности влиять на электоральные процессы в Молдавии и Грузии.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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В миреМолдавияРоссияГрузияМайя СандуДмитрий ПесковЕвросоюзПромсвязьбанкСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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