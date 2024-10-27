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Президент Грузии призвала к протестам против итогов парламентских выборов

Президент Грузии призвала к протестам против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 27.10.2024

Президент Грузии призвала к протестам против итогов парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к протестам из-за итогов парламентских выборов в понедельник вечером в центре Тбилиси. РИА Новости, 27.10.2024

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2024-10-27T20:18

2024-10-27T21:19

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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к протестам из-за итогов парламентских выборов в понедельник вечером в центре Тбилиси.Зурабишвили была инициатором объединения крупных оппозиционных партий перед парламентскими выборами. Она лично помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. Следовательно, президент в очередной раз нарушает конституцию. Ранее власти сообщили о том, что вновь запустят процедуру ее импичмента из-за нарушения конституции, которые она допускала, совершая зарубежные поездки без согласия правительства."Хочу позвать вас завтра на проспект Руставели в 7 часов (18.00 мск), чтобы мы все вместе сказали, что не признаем эти выборы и защищаем каждый голос", - заявила президент на брифинге.ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, обсе