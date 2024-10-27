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Президент Грузии призвала к протестам против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 27.10.2024
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20:18 27.10.2024 (обновлено: 21:19 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/protesty-1980398294.html
Президент Грузии призвала к протестам против итогов парламентских выборов
Президент Грузии призвала к протестам против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 27.10.2024
Президент Грузии призвала к протестам против итогов парламентских выборов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к протестам из-за итогов парламентских выборов в понедельник вечером в центре Тбилиси. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:18
2024-10-27T21:19
в мире
грузия
тбилиси
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
обсе
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к протестам из-за итогов парламентских выборов в понедельник вечером в центре Тбилиси.Зурабишвили была инициатором объединения крупных оппозиционных партий перед парламентскими выборами. Она лично помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. Следовательно, президент в очередной раз нарушает конституцию. Ранее власти сообщили о том, что вновь запустят процедуру ее импичмента из-за нарушения конституции, которые она допускала, совершая зарубежные поездки без согласия правительства."Хочу позвать вас завтра на проспект Руставели в 7 часов (18.00 мск), чтобы мы все вместе сказали, что не признаем эти выборы и защищаем каждый голос", - заявила президент на брифинге.ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, обсе
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024, ОБСЕ
Президент Грузии призвала к протестам против итогов парламентских выборов

Президент Грузии призвала к протестам против итогов выборов вечером 28 октября

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к протестам из-за итогов парламентских выборов в понедельник вечером в центре Тбилиси.
Зурабишвили была инициатором объединения крупных оппозиционных партий перед парламентскими выборами. Она лично помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным. Следовательно, президент в очередной раз нарушает конституцию. Ранее власти сообщили о том, что вновь запустят процедуру ее импичмента из-за нарушения конституции, которые она допускала, совершая зарубежные поездки без согласия правительства.
«
"Хочу позвать вас завтра на проспект Руставели в 7 часов (18.00 мск), чтобы мы все вместе сказали, что не признаем эти выборы и защищаем каждый голос", - заявила президент на брифинге.
ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
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В миреГрузияТбилисиСаломе ЗурабишвилиПарламентские выборы в Грузии — 2024ОБСЕ
 
 
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