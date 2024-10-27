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В Самаре локализовали пожар в ресторане - РИА Новости, 27.10.2024
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23:01 27.10.2024
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В Самаре локализовали пожар в ресторане
В Самаре локализовали пожар в ресторане - РИА Новости, 27.10.2024
В Самаре локализовали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Кировском районе Самары локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T23:01
2024-10-27T23:01
происшествия
самара
кировский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Пожар в ресторане в Кировском районе Самары локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. МЧС получило информацию о пожаре в ресторане в Самаре в 18.28 мск. Сообщалось о горении крыши на площади 150 квадратных метров. Позже появились данные об увеличении площади пожара до 200 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. "В 23.30 (22.30 мск) пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
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самара
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происшествия, самара, кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Кировский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре локализовали пожар в ресторане

МЧС: пожар в ресторане в Самаре локализовали на площади 200 квадратных метров

© Фото : Главное управление МЧС России по Самарской областиСпасатели на месте пожара в ресторане в Кировском районе Самары
Спасатели на месте пожара в ресторане в Кировском районе Самары - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Самарской области
Спасатели на месте пожара в ресторане в Кировском районе Самары
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САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Пожар в ресторане в Кировском районе Самары локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.
МЧС получило информацию о пожаре в ресторане в Самаре в 18.28 мск. Сообщалось о горении крыши на площади 150 квадратных метров. Позже появились данные об увеличении площади пожара до 200 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.
«
"В 23.30 (22.30 мск) пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
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ПроисшествияСамараКировский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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