https://ria.ru/20241027/pozhar-1980410645.html

В Самаре локализовали пожар в ресторане

В Самаре локализовали пожар в ресторане - РИА Новости, 27.10.2024

В Самаре локализовали пожар в ресторане

Пожар в ресторане в Кировском районе Самары локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T23:01

2024-10-27T23:01

2024-10-27T23:01

происшествия

самара

кировский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980392531_51:120:1230:783_1920x0_80_0_0_94862100f2241e643065cfc5638a5acf.jpg

САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Пожар в ресторане в Кировском районе Самары локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. МЧС получило информацию о пожаре в ресторане в Самаре в 18.28 мск. Сообщалось о горении крыши на площади 150 квадратных метров. Позже появились данные об увеличении площади пожара до 200 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. "В 23.30 (22.30 мск) пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947264741.html

самара

кировский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, самара, кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)