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В Самаре локализовали пожар в ресторане
В Самаре локализовали пожар в ресторане - РИА Новости, 27.10.2024
В Самаре локализовали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Кировском районе Самары локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T23:01
2024-10-27T23:01
2024-10-27T23:01
происшествия
самара
кировский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Пожар в ресторане в Кировском районе Самары локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. МЧС получило информацию о пожаре в ресторане в Самаре в 18.28 мск. Сообщалось о горении крыши на площади 150 квадратных метров. Позже появились данные об увеличении площади пожара до 200 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. "В 23.30 (22.30 мск) пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947264741.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Кировский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре локализовали пожар в ресторане
МЧС: пожар в ресторане в Самаре локализовали на площади 200 квадратных метров