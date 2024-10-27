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В Хмельницкой области произошел пожар на электроподстанции
В Хмельницкой области произошел пожар на электроподстанции - РИА Новости, 27.10.2024
В Хмельницкой области произошел пожар на электроподстанции
Пожар произошел в минувшие сутки на электроподстанции в Хмельницкой области на Украине, это привело к обесточиванию бытовых и промышленных потребителей,... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T11:42
2024-10-27T11:42
2024-10-27T11:42
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Пожар произошел в минувшие сутки на электроподстанции в Хмельницкой области на Украине, это привело к обесточиванию бытовых и промышленных потребителей, сообщает в воскресенье министерство энергетики страны в Telegram-канале. "В Хмельницкой области во время воздушной тревоги выключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к обесточиванию подстанций, бытовых и промышленных потребителей. Во время осмотра обнаружено возгорание", - говорится в сообщении. Утверждается, что пожар ликвидирован. По данным ведомства, в Днепропетровской области отключалось оборудование на одной из подстанций, обесточенными оказались потребители и водоканал. Электроснабжение, как сообщается, восстановлено. Ранее в воскресенье глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщал, что в воскресенье ночью в Уманском районе на территории объекта инфраструктуры произошел пожар.
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хмельницкая область, украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Днепропетровская область, В мире
В Хмельницкой области произошел пожар на электроподстанции
Минэнерго Украины сообщило о пожаре на электроподстанции в Хмельницкой области