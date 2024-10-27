https://ria.ru/20241027/postavki-1980144459.html

"Их мощь возрастет". У ВСУ появился неожиданный "донор"

"Их мощь возрастет". У ВСУ появился неожиданный "донор" - РИА Новости, 27.10.2024

"Их мощь возрастет". У ВСУ появился неожиданный "донор"

"План победы" Зеленского на Западе практически никого не заинтересовал. Брюссель и Вашингтон явно дали понять, что не собираются ради Киева вступать в прямое... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T08:00

2024-10-27T08:00

2024-10-27T08:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

киев

австралия

олаф шольц

джастин трюдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Андрей Коц. "План победы" Зеленского на Западе практически никого не заинтересовал. Брюссель и Вашингтон явно дали понять, что не собираются ради Киева вступать в прямое вооруженное противостояние с Москвой. Но поставки оружия продолжаются. О том, что дают и как это изменит ситуацию на передовой, — в материале РИА Новости.Продержаться до выборовНа неделе об очередном пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов сообщили американцы. Вероятно, последнем перед президентскими выборами. Там боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, 60-, 81- и 120-миллиметровые минометные системы и снаряды, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, бронетранспортеры M113, спутниковое коммуникационное оборудование, стрелковое оружие и прочая "мелочовка".Сумма, с одной стороны, немаленькая. С другой — нет ничего, в чем киевский режим действительно нуждается. Ни боекомплектов для зенитных комплексов NASAMS и Patriot, ни оперативно-тактических ракет ATACMS, ни тяжелой бронетехники. Очевидно, в США ждут, кто возглавит страну в ноябре, и пока опасаются слишком уж осыпать Киев щедротами. Просто поддерживают союзника на плаву, чтобы фронт не рухнул.В середине месяца об очередных поставках объявила Германия. Канцлер Олаф Шольц отчитался о передаче Украине пакета на 600 миллионов евро. В списке — зенитный ракетный комплекс средней дальности IRIS-T SLM, 20 БМП "Мардер", самоходные гаубицы PZH2000, 155-миллиметровые снаряды и беспилотники различного класса. Одновременно бундестаг одобрил следующий пакет на 400 миллионов евро: два ЗРК IRIS-T SLM, с десяток танков Leopard 1A5 и боеприпасы к ним.Германия старательно "обезжиривает" свою собственную армию и экономику ради спасения киевского режима. Однако так будет не всегда. В июле агентство Reuters предупреждало, что Берлин в следующем году собирается в два раза сократить поставки. Отмечалось, что крупнейшая экономика еврозоны смогла избежать рецессии, однако показатели слабые, надо затыкать дыры в бюджете.Канада потратила на Киев еще 47 миллионов долларов: стрелковка, защитная экипировка, боеприпасы.Ранее Оттава передавала Киеву танки Leopard 2, бронетранспортеры Senator, боевые бронированные машины поддержки, зенитные ракетные комплексы NASAMS с боеприпасами, гаубицы M777, противотанковое оружие и другое.Танки от АвстралииНеожиданно отличилась Австралия, прежде оказывавшая ВСУ достаточно скромную помощь. Министр оборонной промышленности Пэт Конрой сообщил о намерении отправить Киеву аж 49 основных боевых танков Abrams M1A1. По его словам, "эти машины обеспечат Вооруженным силам Украины большую огневую мощь и мобильность". Заявление Конроя последовало после того, как Канберра получила первый из 75 заказанных у американцев более современных M1A2.Впрочем, особо радоваться Киеву не приходится. Американское издание Military Watch Magazine уточняет, что передаваемые танки находились на вооружении в течение десятилетий и уже во многом выработали свой ресурс. Их техническое состояние вызывает серьезные вопросы. Есть опасения, что тыловым службам ВСУ с ними не справиться.По мнению издания, Австралия приняла такое решение из-за отказа многих других стран НАТО от дальнейших поставок основных боевых танков — возник дефицит в собственных арсеналах. С учетом масштабов потерь бронетехники это может особенно пагубно сказаться на боеспособности ВСУ.Впрочем, вряд ли "Абрамсы" сильно помогут. Большую часть машин этого типа, присланных Пентагоном (20 из 31), уже сожгли.Эксперты Military Watch Magazine констатируют: танки западной школы плохо приспособлены для условий украинского конфликта. Слишком тяжелые, крупные, требовательные к качеству топлива, обслуживанию и квалификации экипажа. Большие габариты превращают их в идеальную цель для оператора FPV-дрона. Украинцы попытались повысить живучесть "Абрамсов", наваривая на них "мангалы" и блоки динамической защиты "Контакт-1", однако это увеличило и без того немаленькую боевую массу машин.Беспилотная коалицияТак называемая коалиция дронов, в которую вошли около 20 государств, хочет поставить Украине миллион беспилотников к концу года. Если раньше количество ударных БПЛА, передаваемых западными донорами, исчислялось сотнями, то сейчас — тысячами. В одном из последних пакетов от той же Германии — четыре тысячи ударных беспилотников и три сотни разведывательных.Усилит воздушную разведку противника и голландская компания DeltaQuad, потратив на это 43 миллиона евро. Франция отправит Киеву партию дронов-камикадзе собственной разработки.В ВСУ тоже продолжают совершенствовать беспилотные системы, активно ищут уязвимые места в российской ПВО.Небольшие предприятия, изготавливающие дроны на Украине, давно в подполье. Это проблема. Тут не требуется большая заводская площадь с масштабным энергопотреблением, чем и пользуется киевский режим.Впрочем, города берут не дроны, а солдаты при поддержке бронетехники. Западные поставки позволят Киеву наносить чувствительные удары, но вряд ли повлияют на линию фронта. Для этого нужны людские и материальные ресурсы, которые у ВСУ на сегодняшний день либо отсутствуют, либо в серьезном дефиците.

https://ria.ru/20241025/putin-1980013460.html

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980136699.html

https://ria.ru/20241025/pentagon-1979983462.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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