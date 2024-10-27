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Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов - РИА Новости, 27.10.2024
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05:50 27.10.2024 (обновлено: 06:55 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980321720.html
Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов
Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов - РИА Новости, 27.10.2024
Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов
Одной из причин внесения в реестр иностранных агентов комика Данилы Поперечного* стала политическая деятельность в его видеороликах, указано в официальных... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:50
2024-10-27T06:55
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Одной из причин внесения в реестр иностранных агентов комика Данилы Поперечного* стала политическая деятельность в его видеороликах, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В ходе анализа информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" установлены факты осуществления Поперечным Д.А. политической деятельности", - сказано в документах. Из документов следует, что на его личном канале на видеохостинге Youtube было установлено четыре таких видеоролика. Например, в одном из них Поперечный* рассуждал о выборах президента РФ. В июне министерство юстиции России включило Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980317875.html
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общество, технологии, сша, ирландия, россия, youtube
Общество, Технологии, США, Ирландия, Россия, YouTube
Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов

Одна из причин признания Поперечного иноагентом стала политическая деятельность

CC BY-SA 4.0 / Okras / Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный
Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Okras /
Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Одной из причин внесения в реестр иностранных агентов комика Данилы Поперечного* стала политическая деятельность в его видеороликах, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В ходе анализа информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" установлены факты осуществления Поперечным Д.А. политической деятельности", - сказано в документах.
Видеоблогер Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Поперечный* распространял материалы иноагентов, следует из сведений
Вчера, 03:49
Из документов следует, что на его личном канале на видеохостинге Youtube было установлено четыре таких видеоролика. Например, в одном из них Поперечный* рассуждал о выборах президента РФ.
В июне министерство юстиции России включило Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Понасенкову* отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов
19 октября, 04:46
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
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