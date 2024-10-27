https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980321720.html

Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов

Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов - РИА Новости, 27.10.2024

Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов

Одной из причин внесения в реестр иностранных агентов комика Данилы Поперечного* стала политическая деятельность в его видеороликах, указано в официальных... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T05:50

2024-10-27T05:50

2024-10-27T06:55

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Одной из причин внесения в реестр иностранных агентов комика Данилы Поперечного* стала политическая деятельность в его видеороликах, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В ходе анализа информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" установлены факты осуществления Поперечным Д.А. политической деятельности", - сказано в документах. Из документов следует, что на его личном канале на видеохостинге Youtube было установлено четыре таких видеоролика. Например, в одном из них Поперечный* рассуждал о выборах президента РФ. В июне министерство юстиции России включило Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980317875.html

https://ria.ru/20241019/ponasenkov-1978852420.html

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общество, технологии, сша, ирландия, россия, youtube