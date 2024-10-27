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"Гниют заживо". В подполье рассказали о раненых ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.10.2024
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05:55 27.10.2024 (обновлено: 10:17 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/podpole-1980321930.html
"Гниют заживо". В подполье рассказали о раненых ВСУ в Харьковской области
"Гниют заживо". В подполье рассказали о раненых ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.10.2024
"Гниют заживо". В подполье рассказали о раненых ВСУ в Харьковской области
Раненые военнослужащие украинской армии гниют заживо в прифронтовых медицинских пунктах сбора в Харьковский области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:55
2024-10-27T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Раненые военнослужащие украинской армии гниют заживо в прифронтовых медицинских пунктах сбора в Харьковский области, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.&quot;Украинские прифронтовые пункты сбора раненых, расположенные в населенных пунктах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковский области, переполнены &quot;трехсотыми&quot;, и им не оказывается никакой врачебной помощи. Людей просто свозят туда с линии фронта и бросают умирать&quot;, — рассказал собеседник агентства.Раненые, по словам подпольщика "лежат вповалку" на деревянных нарах в условиях полной антисанитарии с насекомыми и паразитами. "После пары дней пребывания на этих пунктах люди начинают в прямом смысле слова гнить заживо: их поедают клопы и вши", — отметил представитель подполья.Уборка в помещениях пунктов сбора, как сообщил собеседник, проводится только раз в неделю, лужи крови до этого момента успевают засохнуть и уже не оттираются. "Воздух спертый, никто не проветривает. &lt;...&gt; У доставленных раненых уже были зафиксированы случаи заражения крови, произошедшие после нескольких дней пребывания там — целиком из-за антисанитарии", — добавил собеседник агентства. В сопротивлении сообщили, что в таких условиях находятся раненые боевики из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (запрещенный в России "Азов"*), 77-й аэромобильной бригады и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.На разных пунктах число раненых варьируется от 50 до 150 человек, они продолжают поступать, и ситуация будет только усугубляться, заключил представитель сопротивления.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20241027/minoborony-1980320276.html
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в мире, здоровье - общество, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
"Гниют заживо". В подполье рассказали о раненых ВСУ в Харьковской области

Подполье: бойцы ВСУ гниют заживо в пунктах приема раненых Харьковской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Раненые военнослужащие украинской армии гниют заживо в прифронтовых медицинских пунктах сбора в Харьковский области, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
«

"Украинские прифронтовые пункты сбора раненых, расположенные в населенных пунктах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковский области, переполнены "трехсотыми", и им не оказывается никакой врачебной помощи. Людей просто свозят туда с линии фронта и бросают умирать", — рассказал собеседник агентства.

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Раненые, по словам подпольщика "лежат вповалку" на деревянных нарах в условиях полной антисанитарии с насекомыми и паразитами.
"После пары дней пребывания на этих пунктах люди начинают в прямом смысле слова гнить заживо: их поедают клопы и вши", — отметил представитель подполья.
Уборка в помещениях пунктов сбора, как сообщил собеседник, проводится только раз в неделю, лужи крови до этого момента успевают засохнуть и уже не оттираются.
"Воздух спертый, никто не проветривает. <...> У доставленных раненых уже были зафиксированы случаи заражения крови, произошедшие после нескольких дней пребывания там — целиком из-за антисанитарии", — добавил собеседник агентства.
В сопротивлении сообщили, что в таких условиях находятся раненые боевики из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (запрещенный в России "Азов"*), 77-й аэромобильной бригады и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
На разных пунктах число раненых варьируется от 50 до 150 человек, они продолжают поступать, и ситуация будет только усугубляться, заключил представитель сопротивления.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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