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В Киеве раскрыли, кто подготовил секретные положения к "плану" Зеленского - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/plan-1980348467.html
В Киеве раскрыли, кто подготовил секретные положения к "плану" Зеленского
В Киеве раскрыли, кто подготовил секретные положения к "плану" Зеленского - РИА Новости, 27.10.2024
В Киеве раскрыли, кто подготовил секретные положения к "плану" Зеленского
Секретные положения к так называемому "плану победы" Владимира Зеленского подготовили власти США, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:05
2024-10-27T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
михаил подоляк
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Секретные положения к так называемому "плану победы" Владимира Зеленского подготовили власти США, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "Кто подготовил Зеленскому секретные положения к его так называемому "плану победы"? США", - написал Азаров. По его словам, у США есть перечень целей на территории РФ и они таким образом через Зеленского и советника главы его офиса Михаила Подоляку, которые озвучивали "план победы", сказали России: "Все, что у вас есть, – на все нацелены наши возможности поражения этих целей". "Оглашение Зеленским "плана победы" было своеобразным ультиматумом США России", - заявил Азаров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), михаил подоляк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Михаил Подоляк, НАТО
В Киеве раскрыли, кто подготовил секретные положения к "плану" Зеленского

Азаров: секретные положения к "плану победы" Зеленского подготовили США

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Секретные положения к так называемому "плану победы" Владимира Зеленского подготовили власти США, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский раскрыл, как одолеет Путина
17 октября, 08:00
"Кто подготовил Зеленскому секретные положения к его так называемому "плану победы"? США", - написал Азаров.
По его словам, у США есть перечень целей на территории РФ и они таким образом через Зеленского и советника главы его офиса Михаила Подоляку, которые озвучивали "план победы", сказали России: "Все, что у вас есть, – на все нацелены наши возможности поражения этих целей". "Оглашение Зеленским "плана победы" было своеобразным ультиматумом США России", - заявил Азаров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Лукашенко прокомментировал "план победы" Зеленского
26 октября, 12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Михаил ПодолякНАТО
 
 
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