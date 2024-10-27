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Песков рассказал об общении Путина и президента ОАЭ в Aurus - РИА Новости, 27.10.2024
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12:58 27.10.2024 (обновлено: 14:10 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/peskov-1980347454.html
Песков рассказал об общении Путина и президента ОАЭ в Aurus
Песков рассказал об общении Путина и президента ОАЭ в Aurus - РИА Новости, 27.10.2024
Песков рассказал об общении Путина и президента ОАЭ в Aurus
Пока главы государств едут вместе в автомобиле, они ведут субстантивные переговоры, а не просто "смотрят в окошко", рассказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:58
2024-10-27T14:10
россия
оаэ
москва
дмитрий песков
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пока главы государств едут вместе в автомобиле, они ведут субстантивные переговоры, а не просто "смотрят в окошко", рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об общении лидеров РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна в "Аурусе" по дороге в Кремль. "Там продолжались переговоры. Они, когда ездят в машине, они же не просто в окошко смотрят. Там ведутся субстантивные переговоры", – сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, говоря об общении лидеров в" Аурусе". Аль Нахайян ранее посещал Москву с официальным визитом. Двадцатого октября вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. В понедельник, 21 октября, лидеры двух стран провели встречу в Кремле, куда прибыли на одном "Аурусе", и вместе посетили гимназию имени Е. М. Примакова в Московской области. Президент ОАЭ также посетил Казань для участия в саммите БРИКС.
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россия, оаэ, москва, дмитрий песков, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире
Россия, ОАЭ, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, В мире
Песков рассказал об общении Путина и президента ОАЭ в Aurus

Песков: Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян вели субстантивные переговоры в Aurus

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пока главы государств едут вместе в автомобиле, они ведут субстантивные переговоры, а не просто "смотрят в окошко", рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об общении лидеров РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна в "Аурусе" по дороге в Кремль.
"Там продолжались переговоры. Они, когда ездят в машине, они же не просто в окошко смотрят. Там ведутся субстантивные переговоры", – сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, говоря об общении лидеров в" Аурусе".
Аль Нахайян ранее посещал Москву с официальным визитом. Двадцатого октября вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. В понедельник, 21 октября, лидеры двух стран провели встречу в Кремле, куда прибыли на одном "Аурусе", и вместе посетили гимназию имени Е. М. Примакова в Московской области. Президент ОАЭ также посетил Казань для участия в саммите БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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РоссияОАЭМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянВ мире
 
 
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