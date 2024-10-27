https://ria.ru/20241027/peregovory-1980315454.html

В Раде сделали заявление о срочных переговорах с Россией

В Раде сделали заявление о срочных переговорах с Россией - РИА Новости, 27.10.2024

В Раде сделали заявление о срочных переговорах с Россией

Оппозиционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал в своем Telegram-канале как можно скорее начать переговоры с Россией. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T02:08

2024-10-27T02:08

2024-10-27T11:49

специальная военная операция на украине

россия

киев

москва

такер карлсон

владимир зеленский

верховная рада украины

нато

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Оппозиционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал в своем Telegram-канале как можно скорее начать переговоры с Россией."Чем раньше они (переговоры. — Прим. ред.) начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины", — написал он, подчеркнув, что переговоры неминуемы.По мнению депутата, чтобы получить наиболее выгодные условия, нужные две основы."Первая основа—- это наличие баланса интересов у враждебных и воюющих на тот момент сторон… А не односторонний договор, возлагающий на одну сторону лишь совокупность прав, а на вторую — совокупность обязанностей. (Иными словами "капитуляция")", — заявил Шевченко.Второй основой для заключения мирного договора, по мнению депутата, выступает "субъективное восприятие лиц" в отношении друг друга. Шевченко пояснил, что речь идет вовсе не о доверии, а о "контакте" менталитетов и того, как стороны воспринимают и характеризуют те или иные явления.После начала спецоперации в 2022 году Россия проводила переговоры с представителями киевского режима в Белоруссии и Турции. Как рассказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.В минувший четверг на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС глава государства отметил, что Киев много раз отказывался от мирных переговоров, он назвал поведение украинской власти иррациональным.

https://ria.ru/20241023/ostin-1979690885.html

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россия, киев, москва, такер карлсон, владимир зеленский, верховная рада украины, нато, вооруженные силы украины, в мире