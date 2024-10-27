https://ria.ru/20241027/pase-1980378830.html

В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии

В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024

В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии

Автомобиль, на котором передвигались наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), подвергся вандализму в ходе парламентских выборов в Грузии, пока... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T17:54

2024-10-27T17:54

2024-10-27T18:02

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ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Автомобиль, на котором передвигались наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), подвергся вандализму в ходе парламентских выборов в Грузии, пока делегаты вели наблюдение, утверждает глава делегации ПАСЕ на выборах Юлиан Булай. "Должен также упомянуть, что у одной из команд (наблюдателей ПАСЕ) во время наблюдения на избирательном участке в сельской местности машина подверглась вандализму", — сказал он на брифинге для СМИ. Он уточнил, что всего в делегацию наблюдателей ПАСЕ на выборах в Грузии входили 39 человек. По последней информации ЦИК к вечеру среды, после подсчета данных с более 99,9% участков правящая партия "Грузинская мечта" набирает 53,9%, а оппозиция — суммарно 37%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают опубликованные данные ЦИК.

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в мире, грузия, парламентская ассамблея совета европы, парламентские выборы в грузии — 2024, происшествия