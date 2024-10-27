https://ria.ru/20241027/pase-1980378830.html
В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии
В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024
В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии
Автомобиль, на котором передвигались наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), подвергся вандализму в ходе парламентских выборов в Грузии, пока... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:54
2024-10-27T17:54
2024-10-27T18:02
в мире
грузия
парламентская ассамблея совета европы
парламентские выборы в грузии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342219_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e79d9c043c3251fa7f02d3597bcb374.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Автомобиль, на котором передвигались наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), подвергся вандализму в ходе парламентских выборов в Грузии, пока делегаты вели наблюдение, утверждает глава делегации ПАСЕ на выборах Юлиан Булай. "Должен также упомянуть, что у одной из команд (наблюдателей ПАСЕ) во время наблюдения на избирательном участке в сельской местности машина подверглась вандализму", — сказал он на брифинге для СМИ. Он уточнил, что всего в делегацию наблюдателей ПАСЕ на выборах в Грузии входили 39 человек. По последней информации ЦИК к вечеру среды, после подсчета данных с более 99,9% участков правящая партия "Грузинская мечта" набирает 53,9%, а оппозиция — суммарно 37%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают опубликованные данные ЦИК.
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980240248.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342219_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_34f8adc2934800e7ea531331b8b3cc76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, парламентская ассамблея совета европы, парламентские выборы в грузии — 2024, происшествия
В мире, Грузия, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Происшествия
В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии
Глава делегации ПАСЕ Булай: в Грузии машина наблюдателей подверглась вандализму
ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Автомобиль, на котором передвигались наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), подвергся вандализму в ходе парламентских выборов в Грузии, пока делегаты вели наблюдение, утверждает глава делегации ПАСЕ на выборах Юлиан Булай.
"Должен также упомянуть, что у одной из команд (наблюдателей ПАСЕ) во время наблюдения на избирательном участке в сельской местности машина подверглась вандализму", — сказал он на брифинге для СМИ.
Он уточнил, что всего в делегацию наблюдателей ПАСЕ на выборах в Грузии входили 39 человек.
По последней информации ЦИК к вечеру среды, после подсчета данных с более 99,9% участков правящая партия "Грузинская мечта" набирает 53,9%, а оппозиция — суммарно 37%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают опубликованные данные ЦИК.