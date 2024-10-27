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В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024
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17:54 27.10.2024 (обновлено: 18:02 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/pase-1980378830.html
В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии
В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024
В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии
Автомобиль, на котором передвигались наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), подвергся вандализму в ходе парламентских выборов в Грузии, пока... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:54
2024-10-27T18:02
в мире
грузия
парламентская ассамблея совета европы
парламентские выборы в грузии — 2024
происшествия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Автомобиль, на котором передвигались наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), подвергся вандализму в ходе парламентских выборов в Грузии, пока делегаты вели наблюдение, утверждает глава делегации ПАСЕ на выборах Юлиан Булай. "Должен также упомянуть, что у одной из команд (наблюдателей ПАСЕ) во время наблюдения на избирательном участке в сельской местности машина подверглась вандализму", — сказал он на брифинге для СМИ. Он уточнил, что всего в делегацию наблюдателей ПАСЕ на выборах в Грузии входили 39 человек. По последней информации ЦИК к вечеру среды, после подсчета данных с более 99,9% участков правящая партия "Грузинская мечта" набирает 53,9%, а оппозиция — суммарно 37%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают опубликованные данные ЦИК.
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в мире, грузия, парламентская ассамблея совета европы, парламентские выборы в грузии — 2024, происшествия
В мире, Грузия, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Происшествия
В ПАСЕ заявили о нападении вандалов на машину наблюдателей в Грузии

Глава делегации ПАСЕ Булай: в Грузии машина наблюдателей подверглась вандализму

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Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Автомобиль, на котором передвигались наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), подвергся вандализму в ходе парламентских выборов в Грузии, пока делегаты вели наблюдение, утверждает глава делегации ПАСЕ на выборах Юлиан Булай.
"Должен также упомянуть, что у одной из команд (наблюдателей ПАСЕ) во время наблюдения на избирательном участке в сельской местности машина подверглась вандализму", — сказал он на брифинге для СМИ.
Он уточнил, что всего в делегацию наблюдателей ПАСЕ на выборах в Грузии входили 39 человек.
По последней информации ЦИК к вечеру среды, после подсчета данных с более 99,9% участков правящая партия "Грузинская мечта" набирает 53,9%, а оппозиция — суммарно 37%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают опубликованные данные ЦИК.
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий на выборах в парламент
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