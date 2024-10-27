https://ria.ru/20241027/orban-1980408273.html

Орбан собирается с визитом в Грузию

Орбан собирается с визитом в Грузию - РИА Новости, 27.10.2024

Орбан собирается с визитом в Грузию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28-29 октября посетит Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, сообщил пресс-секретарь венгерского... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T22:21

2024-10-27T22:21

2024-10-27T22:22

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БУДАПЕШТ, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28-29 октября посетит Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. "Премьер-министр Виктор Орбан 28-29 октября посетит Грузию с официальным визитом", - приводит сообщение Хаваши агентство MTI. Отмечается, что приглашение направил Кобахидзе, в венгерскую делегацию также войдут глава МИД Петер Сийярто, министр финансов Михай Варга и министр экономического развития Мартон Надь. Состоятся переговоры Орбана и Кобахидзе наедине, а затем в пленарном формате. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой. ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов, на которых победила "Грузинская мечта". Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Еще до выборов недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ-пропаганды*, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20241027/mid-1980313418.html

https://ria.ru/20241026/orban-1980291332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, венгрия, виктор орбан, ираклий кобахидзе, петер сийярто, евросоюз, обсе, европарламент