https://ria.ru/20241027/oppozitsiya-1980401976.html
Оппозиция в Японии достигла своей цели, сместив ЛДП с мест в парламенте
Оппозиция в Японии достигла своей цели, сместив ЛДП с мест в парламенте - РИА Новости, 27.10.2024
Оппозиция в Японии достигла своей цели, сместив ЛДП с мест в парламенте
Лидер главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода на пресс-конференции в Токио заявил, что считает большим результатом... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:57
2024-10-27T20:57
2024-10-27T20:57
в мире
япония
токио
есихико нода
сигэру исиба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759768405_0:315:3071:2042_1920x0_80_0_0_2728b7d173969896277dc079daf7c669.jpg
ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Лидер главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода на пресс-конференции в Токио заявил, что считает большим результатом достижение цели, которую партия ставила перед собой на завершившихся выборах – не позволить правящей Либерально-демократической партии получить более половины мест в ключевой нижней палате парламента. "Изначально целью этих выборов было заставить правящую коалицию не получить больше половины мест. Цель была достигнута и это большой результат. Пока еще не все бюллетени подсчитаны, возможны изменения, поэтому завтра, когда будут все результаты, мы соберем руководство партии, определим направление и решим, как будем действовать дальше", - сказал Нода. Он заявил о намерении кооперироваться "с партиями, которые не желают продолжения власти правящей коалиции" на предстоящих во вновь избранной нижней палате выборах премьер-министра страны. Для того, чтобы получить половину от 465 мест в парламенте, необходимо получить 233 мандата. К этому часу оппозиционные партии получили 240 мест. Из них Конституционно-демократическая партия получает 145 места, другие оппозиционные партии получили соответственно: Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) 35 мест, Компартия 8, Народно-демократическая партия – 27, партия "Сансэйто" - 3, партия "Рэйва" - 8, Социалистическая партия - 1, Консервативная партия - 1, независимые депутаты - 12 мест. До выборов у оппозиционных партий было 186 депутатских портфелей в нижней палате. У правящей коалиции 210 мест: 187 у ЛДП и 23 у партии "Комэйто". Пока не определились кандидаты на 15 депутатских мест. Ранее премьер-министр Японии и глава ЛДП Сигэру Исиба признал, что "нам был вынесен очень жестокий суд".
https://ria.ru/20241017/isiba-1978436565.html
https://ria.ru/20241027/ekspert-1980319002.html
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759768405_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cae657f16bbebb84b77d7077a19a06ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио, есихико нода, сигэру исиба
В мире, Япония, Токио, Есихико Нода, Сигэру Исиба
Оппозиция в Японии достигла своей цели, сместив ЛДП с мест в парламенте
Лидер главной оппозиционной партии в Японии: мы достигли большого результата
ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Лидер главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода на пресс-конференции в Токио заявил, что считает большим результатом достижение цели, которую партия ставила перед собой на завершившихся выборах – не позволить правящей Либерально-демократической партии получить более половины мест в ключевой нижней палате парламента.
"Изначально целью этих выборов было заставить правящую коалицию не получить больше половины мест. Цель была достигнута и это большой результат. Пока еще не все бюллетени подсчитаны, возможны изменения, поэтому завтра, когда будут все результаты, мы соберем руководство партии, определим направление и решим, как будем действовать дальше", - сказал Нода.
Он заявил о намерении кооперироваться "с партиями, которые не желают продолжения власти правящей коалиции" на предстоящих во вновь избранной нижней палате выборах премьер-министра страны.
Для того, чтобы получить половину от 465 мест в парламенте, необходимо получить 233 мандата. К этому часу оппозиционные партии получили 240 мест. Из них Конституционно-демократическая партия получает 145 места, другие оппозиционные партии получили соответственно: Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) 35 мест, Компартия 8, Народно-демократическая партия – 27, партия "Сансэйто" - 3, партия "Рэйва" - 8, Социалистическая партия - 1, Консервативная партия - 1, независимые депутаты - 12 мест. До выборов у оппозиционных партий было 186 депутатских портфелей в нижней палате.
У правящей коалиции 210 мест: 187 у ЛДП и 23 у партии "Комэйто".
Пока не определились кандидаты на 15 депутатских мест.
Ранее премьер-министр Японии и глава ЛДП Сигэру Исиба
признал, что "нам был вынесен очень жестокий суд".