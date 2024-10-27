https://ria.ru/20241027/oon-1980385659.html

Совбез ООН проведет заседание по израильским ударам в Иране

Совбез ООН проведет заседание по израильским ударам в Иране - РИА Новости, 27.10.2024

Совбез ООН проведет заседание по израильским ударам в Иране

Совбез ООН в понедельник в 22.00 мск проведет заседание в связи с ударом Израиля по Ирану, сообщили в председательствующей в сентябре в СБ миссии Швейцарии при... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T18:37

2024-10-27T18:37

2024-10-27T18:56

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ООН, 27 окт – РИА Новости. Совбез ООН в понедельник в 22.00 мск проведет заседание в связи с ударом Израиля по Ирану, сообщили в председательствующей в сентябре в СБ миссии Швейцарии при Организации."Понедельник, 28 октября, в 15.00 (22.00 мск)", – сказали журналистам в миссии.Там же отметили, что заседание запросил Иран, а Алжир, Китай и РФ поддержали его проведение.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241025/izrail-1980125158.html

https://ria.ru/20241025/livan-1980072002.html

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в мире, тегеран (город), совет безопасности оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран