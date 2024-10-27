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Совбез ООН проведет заседание по израильским ударам в Иране - РИА Новости, 27.10.2024
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18:37 27.10.2024 (обновлено: 18:56 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/oon-1980385659.html
Совбез ООН проведет заседание по израильским ударам в Иране
Совбез ООН проведет заседание по израильским ударам в Иране - РИА Новости, 27.10.2024
Совбез ООН проведет заседание по израильским ударам в Иране
Совбез ООН в понедельник в 22.00 мск проведет заседание в связи с ударом Израиля по Ирану, сообщили в председательствующей в сентябре в СБ миссии Швейцарии при... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:37
2024-10-27T18:56
в мире
тегеран (город)
совет безопасности оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
иран
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ООН, 27 окт – РИА Новости. Совбез ООН в понедельник в 22.00 мск проведет заседание в связи с ударом Израиля по Ирану, сообщили в председательствующей в сентябре в СБ миссии Швейцарии при Организации."Понедельник, 28 октября, в 15.00 (22.00 мск)", – сказали журналистам в миссии.Там же отметили, что заседание запросил Иран, а Алжир, Китай и РФ поддержали его проведение.В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241025/izrail-1980125158.html
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в мире, тегеран (город), совет безопасности оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран
В мире, Тегеран (город), Совет Безопасности ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Иран
Совбез ООН проведет заседание по израильским ударам в Иране

Совбез ООН 28 октября проведет заседание по израильским ударам в Иране

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 27 окт – РИА Новости. Совбез ООН в понедельник в 22.00 мск проведет заседание в связи с ударом Израиля по Ирану, сообщили в председательствующей в сентябре в СБ миссии Швейцарии при Организации.
"Понедельник, 28 октября, в 15.00 (22.00 мск)", – сказали журналистам в миссии.
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Там же отметили, что заседание запросил Иран, а Алжир, Китай и РФ поддержали его проведение.
В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
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