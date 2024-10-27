https://ria.ru/20241027/obstrel-1980387421.html
После ударов ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра выжил один человек
После ударов ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра выжил один человек - РИА Новости, 27.10.2024
После ударов ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра выжил один человек
Основная часть группы мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра в ДНР, но попавших под удары ВСУ, погибла, лишь один выживший продолжает выходить... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T18:55
2024-10-27T18:55
2024-10-27T22:54
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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 окт - РИА Новости. Основная часть группы мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра в ДНР, но попавших под удары ВСУ, погибла, лишь один выживший продолжает выходить на связь, рассказал РИА Новости боец группировки "Юг". Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по выходящим из Часов Яра гражданским с белым флагом, которых пытались вывести бойцы группировки "Юг". Военные РФ скинули людям рацию и координировали их действия. Кадры попытки эвакуации мирных жителей оказались в распоряжении РИА Новости. Во время эвакуации гражданские спрятались в бетонном укреплении из-за ударов ВСУ, в какой-то момент украинские военные попадают совсем рядом с ними, начинается пожар. Потом в охваченное огнём укрепление попадает украинский дрон-камикадзе, раздаётся взрыв. "Предварительно, от ударов ВСУ погибла почти вся группа, только один человек периодически выходит с нами на связь", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241027/zhiteli-1980381027.html
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Кадры попытки эвакуации мирных жителей из Часова Яра в ДНР
ВСУ прицельно бьют по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом, которых выводят российские бойцы группировки "Юг". Кадры попытки эвакуации мирных жителей оказались в распоряжении РИА Новости.
2024-10-27T18:55
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PT2M20S
РИА Новости
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
После ударов ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра выжил один человек
ВСУ убили группу беженцев из Часова Яра