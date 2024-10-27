https://ria.ru/20241027/obstrel-1980387421.html

После ударов ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра выжил один человек

После ударов ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра выжил один человек - РИА Новости, 27.10.2024

После ударов ВСУ по группе эвакуирующихся из Часова Яра выжил один человек

Основная часть группы мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра в ДНР, но попавших под удары ВСУ, погибла, лишь один выживший продолжает выходить... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T18:55

2024-10-27T18:55

2024-10-27T22:54

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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 окт - РИА Новости. Основная часть группы мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из Часова Яра в ДНР, но попавших под удары ВСУ, погибла, лишь один выживший продолжает выходить на связь, рассказал РИА Новости боец группировки "Юг". Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по выходящим из Часов Яра гражданским с белым флагом, которых пытались вывести бойцы группировки "Юг". Военные РФ скинули людям рацию и координировали их действия. Кадры попытки эвакуации мирных жителей оказались в распоряжении РИА Новости. Во время эвакуации гражданские спрятались в бетонном укреплении из-за ударов ВСУ, в какой-то момент украинские военные попадают совсем рядом с ними, начинается пожар. Потом в охваченное огнём укрепление попадает украинский дрон-камикадзе, раздаётся взрыв. "Предварительно, от ударов ВСУ погибла почти вся группа, только один человек периодически выходит с нами на связь", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241027/zhiteli-1980381027.html

украина

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Наталья Макарова

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Кадры попытки эвакуации мирных жителей из Часова Яра в ДНР ВСУ прицельно бьют по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом, которых выводят российские бойцы группировки "Юг". Кадры попытки эвакуации мирных жителей оказались в распоряжении РИА Новости. 2024-10-27T18:55 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, украина