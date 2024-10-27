https://ria.ru/20241027/obstrel-1980376388.html
При обстреле Горловки пострадал один человек
При обстреле Горловки пострадал один человек - РИА Новости, 27.10.2024
При обстреле Горловки пострадал один человек
Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:28
2024-10-27T17:28
2024-10-27T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. В воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Горловки пострадал один человек
Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель