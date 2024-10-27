https://ria.ru/20241027/obstrel-1980370499.html

Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел

Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел - РИА Новости, 27.10.2024

Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел

Экс-президент Боливии Эво Моралес опубликовал видео обстрела его машины, сам политик был внутри, следует из его публикации в соцсетях. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T16:55

2024-10-27T16:55

2024-10-27T19:01

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эво моралес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес опубликовал видео обстрела его машины, сам политик был внутри, следует из его публикации в соцсетях."Такова была попытка задержать (меня) по указанию правительства", — отметил он.Моралес назвал произошедшее попыткой покушения.На видео слышны выстрелы, находящиеся в машине люди наклоняются и пытаются укрыться, на лобовом стекле — следы от пуль. Затем показываются кадры, на которых у водителя видна кровь на голове. Против Моралеса прокуратура Боливии ведет расследование по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. Его подозревают в растлении девушки, родившей ребенка, отцом которого в свидетельстве о рождении значится бывший глава государства. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.

https://ria.ru/20241027/morales-1980318564.html

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Нападение на автомобиль экс-президента Боливии Моралеса Нападение на автомобиль экс-президента Боливии Моралеса 2024-10-27T16:55 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, боливия, россия, эво моралес