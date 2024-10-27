https://ria.ru/20241027/obstrel-1980370499.html
Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел
Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел - РИА Новости, 27.10.2024
Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел
Экс-президент Боливии Эво Моралес опубликовал видео обстрела его машины, сам политик был внутри, следует из его публикации в соцсетях. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:55
2024-10-27T16:55
2024-10-27T19:01
в мире
боливия
россия
эво моралес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980376578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_216c852700bae92ef04fec7ce22257e5.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес опубликовал видео обстрела его машины, сам политик был внутри, следует из его публикации в соцсетях."Такова была попытка задержать (меня) по указанию правительства", — отметил он.Моралес назвал произошедшее попыткой покушения.На видео слышны выстрелы, находящиеся в машине люди наклоняются и пытаются укрыться, на лобовом стекле — следы от пуль. Затем показываются кадры, на которых у водителя видна кровь на голове. Против Моралеса прокуратура Боливии ведет расследование по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. Его подозревают в растлении девушки, родившей ребенка, отцом которого в свидетельстве о рождении значится бывший глава государства. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.
https://ria.ru/20241027/morales-1980318564.html
https://ria.ru/20241015/morales-1978057305.html
боливия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980376578_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d3636a060d8befa8b125fb036c515b4a.jpg
Нападение на автомобиль экс-президента Боливии Моралеса
Нападение на автомобиль экс-президента Боливии Моралеса
2024-10-27T16:55
true
PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, россия, эво моралес
В мире, Боливия, Россия, Эво Моралес
Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел
Экс-президент Боливии Моралес опубликовал видео, где по его машине открыли огонь
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес опубликовал видео обстрела его машины, сам политик был внутри, следует из его публикации в соцсетях.
«
"Такова была попытка задержать (меня) по указанию правительства", — отметил он.
Моралес назвал произошедшее попыткой покушения.
На видео слышны выстрелы, находящиеся в машине люди наклоняются и пытаются укрыться, на лобовом стекле — следы от пуль. Затем показываются кадры, на которых у водителя видна кровь на голове.
Против Моралеса прокуратура Боливии ведет расследование по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. Его подозревают в растлении девушки, родившей ребенка, отцом которого в свидетельстве о рождении значится бывший глава государства. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.