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Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел - РИА Новости, 27.10.2024
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16:55 27.10.2024 (обновлено: 19:01 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/obstrel-1980370499.html
Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел
Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел - РИА Новости, 27.10.2024
Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел
Экс-президент Боливии Эво Моралес опубликовал видео обстрела его машины, сам политик был внутри, следует из его публикации в соцсетях. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:55
2024-10-27T19:01
в мире
боливия
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эво моралес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес опубликовал видео обстрела его машины, сам политик был внутри, следует из его публикации в соцсетях.&quot;Такова была попытка задержать (меня) по указанию правительства&quot;, — отметил он.Моралес назвал произошедшее попыткой покушения.На видео слышны выстрелы, находящиеся в машине люди наклоняются и пытаются укрыться, на лобовом стекле — следы от пуль. Затем показываются кадры, на которых у водителя видна кровь на голове. Против Моралеса прокуратура Боливии ведет расследование по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. Его подозревают в растлении девушки, родившей ребенка, отцом которого в свидетельстве о рождении значится бывший глава государства. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.
https://ria.ru/20241027/morales-1980318564.html
https://ria.ru/20241015/morales-1978057305.html
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Нападение на автомобиль экс-президента Боливии Моралеса
Нападение на автомобиль экс-президента Боливии Моралеса
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в мире, боливия, россия, эво моралес
В мире, Боливия, Россия, Эво Моралес
Автомобиль экс-президента Боливии попал под обстрел

Экс-президент Боливии Моралес опубликовал видео, где по его машине открыли огонь

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес опубликовал видео обстрела его машины, сам политик был внутри, следует из его публикации в соцсетях.
«

"Такова была попытка задержать (меня) по указанию правительства", — отметил он.

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Моралес назвал произошедшее попыткой покушения.
На видео слышны выстрелы, находящиеся в машине люди наклоняются и пытаются укрыться, на лобовом стекле — следы от пуль. Затем показываются кадры, на которых у водителя видна кровь на голове.
Против Моралеса прокуратура Боливии ведет расследование по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. Его подозревают в растлении девушки, родившей ребенка, отцом которого в свидетельстве о рождении значится бывший глава государства. Сам экс-президент связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.
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В миреБоливияРоссияЭво Моралес
 
 
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