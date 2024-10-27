https://ria.ru/20241027/obama-1980321528.html

Обама упрекнула американских избирателей в "завышенных стандартах" к Харрис

Обама упрекнула американских избирателей в "завышенных стандартах" к Харрис - РИА Новости, 27.10.2024

Обама упрекнула американских избирателей в "завышенных стандартах" к Харрис

Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель упрекнула избирателей в "более высоких стандартах", которые они предъявляют к вице-президенту и кандидату от... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T05:42

2024-10-27T05:42

2024-10-27T11:15

в мире

сша

мичиган

израиль

камала харрис

дональд трамп

барак обама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980338275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49771cf2dae6f7627f2f2b8d19bb629d.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель упрекнула избирателей в "более высоких стандартах", которые они предъявляют к вице-президенту и кандидату от демократов на пост президента Камале Харрис, ожидая от нее ясного выражения своих мыслей и четких политических позиций. "Избиратели имеют полное право задавать сложные вопросы любому кандидату, претендующему на пост. Но может ли кто-то рассказать мне, почему мы устанавливаем для Камалы более высокие стандарты, чем для ее оппонента? Мы ждем от нее, что она (должна быть - ред.) сообразительной и ясно выражать свои мысли, иметь четкие политические взгляды, никогда не показывать слишком много гнева... Но от Трампа мы не ждем ничего... Ни честности, ни соблюдения правил приличия, ни морали", - заявила бывшая первая леди в ходе предвыборного митинга кандидата от демократов в Мичигане, трансляция которого велась на Youtube-канале Харрис. В начале октября в программе "60 минут" вышло интервью с Харрис, которое вскоре окрестили "скандальным". В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Соперник Харрис от республиканцев и экс-президент США Дональд Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью, однако телеканал отказался публиковать полную неотредактированную версию, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова. Позднее телеканал CNN на фоне обвинений Трампа в адрес его конкурентки заявил, что интервью самого Трампа прореспубликанскому телеканалу Fox News было отредактировано, а его "бессвязные и ложные высказывания" были вырезаны. Митинг Харрис прошел в субботу в городе Каламазу в колеблющемся Мичигане. Это стало первым совместным выступлением Камалы Харрис и Мишель Обамы, оно продлилось около полутора часов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241026/tramp-1980238256.html

https://ria.ru/20241024/tramp-1979706274.html

сша

мичиган

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мичиган, израиль, камала харрис, дональд трамп, барак обама