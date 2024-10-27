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Обама упрекнула американских избирателей в "завышенных стандартах" к Харрис - РИА Новости, 27.10.2024
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05:42 27.10.2024 (обновлено: 11:15 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/obama-1980321528.html
Обама упрекнула американских избирателей в "завышенных стандартах" к Харрис
Обама упрекнула американских избирателей в "завышенных стандартах" к Харрис - РИА Новости, 27.10.2024
Обама упрекнула американских избирателей в "завышенных стандартах" к Харрис
Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель упрекнула избирателей в "более высоких стандартах", которые они предъявляют к вице-президенту и кандидату от... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:42
2024-10-27T11:15
в мире
сша
мичиган
израиль
камала харрис
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель упрекнула избирателей в "более высоких стандартах", которые они предъявляют к вице-президенту и кандидату от демократов на пост президента Камале Харрис, ожидая от нее ясного выражения своих мыслей и четких политических позиций. "Избиратели имеют полное право задавать сложные вопросы любому кандидату, претендующему на пост. Но может ли кто-то рассказать мне, почему мы устанавливаем для Камалы более высокие стандарты, чем для ее оппонента? Мы ждем от нее, что она (должна быть - ред.) сообразительной и ясно выражать свои мысли, иметь четкие политические взгляды, никогда не показывать слишком много гнева... Но от Трампа мы не ждем ничего... Ни честности, ни соблюдения правил приличия, ни морали", - заявила бывшая первая леди в ходе предвыборного митинга кандидата от демократов в Мичигане, трансляция которого велась на Youtube-канале Харрис. В начале октября в программе "60 минут" вышло интервью с Харрис, которое вскоре окрестили "скандальным". В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Соперник Харрис от республиканцев и экс-президент США Дональд Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью, однако телеканал отказался публиковать полную неотредактированную версию, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова. Позднее телеканал CNN на фоне обвинений Трампа в адрес его конкурентки заявил, что интервью самого Трампа прореспубликанскому телеканалу Fox News было отредактировано, а его "бессвязные и ложные высказывания" были вырезаны. Митинг Харрис прошел в субботу в городе Каламазу в колеблющемся Мичигане. Это стало первым совместным выступлением Камалы Харрис и Мишель Обамы, оно продлилось около полутора часов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241026/tramp-1980238256.html
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в мире, сша, мичиган, израиль, камала харрис, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Мичиган, Израиль, Камала Харрис, Дональд Трамп, Барак Обама
Обама упрекнула американских избирателей в "завышенных стандартах" к Харрис

Мишель Обама упрекнула американских избирателей в завышенных стандартах к Харрис

© AP Photo / Jacquelyn MartinМишель Обама выступает на предвыборном мероприятии кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в Мичигане. 27 октября 2024
Мишель Обама выступает на предвыборном мероприятии кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в Мичигане. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Мишель Обама выступает на предвыборном мероприятии кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в Мичигане. 27 октября 2024
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель упрекнула избирателей в "более высоких стандартах", которые они предъявляют к вице-президенту и кандидату от демократов на пост президента Камале Харрис, ожидая от нее ясного выражения своих мыслей и четких политических позиций.
"Избиратели имеют полное право задавать сложные вопросы любому кандидату, претендующему на пост. Но может ли кто-то рассказать мне, почему мы устанавливаем для Камалы более высокие стандарты, чем для ее оппонента? Мы ждем от нее, что она (должна быть - ред.) сообразительной и ясно выражать свои мысли, иметь четкие политические взгляды, никогда не показывать слишком много гнева... Но от Трампа мы не ждем ничего... Ни честности, ни соблюдения правил приличия, ни морали", - заявила бывшая первая леди в ходе предвыборного митинга кандидата от демократов в Мичигане, трансляция которого велась на Youtube-канале Харрис.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Трамп призвал Харрис пройти тест на IQ
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В начале октября в программе "60 минут" вышло интервью с Харрис, которое вскоре окрестили "скандальным". В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода. Соперник Харрис от республиканцев и экс-президент США Дональд Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью, однако телеканал отказался публиковать полную неотредактированную версию, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова.
Позднее телеканал CNN на фоне обвинений Трампа в адрес его конкурентки заявил, что интервью самого Трампа прореспубликанскому телеканалу Fox News было отредактировано, а его "бессвязные и ложные высказывания" были вырезаны.
Митинг Харрис прошел в субботу в городе Каламазу в колеблющемся Мичигане. Это стало первым совместным выступлением Камалы Харрис и Мишель Обамы, оно продлилось около полутора часов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАМичиганИзраильКамала ХаррисДональд ТрампБарак Обама
 
 
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