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Удар по Ирану повлиял на возможность страны обороняться, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 27.10.2024
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13:24 27.10.2024 (обновлено: 13:39 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/netanyakhu-1980349925.html
Удар по Ирану повлиял на возможность страны обороняться, заявил Нетаньяху
Удар по Ирану повлиял на возможность страны обороняться, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 27.10.2024
Удар по Ирану повлиял на возможность страны обороняться, заявил Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вчерашний удар по Ирану негативно повлиял на возможность страны обороняться и производить ракеты, которые РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:24
2024-10-27T13:39
в мире
иран
израиль
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вчерашний удар по Ирану негативно повлиял на возможность страны обороняться и производить ракеты, которые нацелены на Израиль."В субботу утром силы ВВС Израиля нанесли удары по Ирану. Мы нанесли мощные удары по оборонительным способностям Ирана и по его возможности производить ракеты, которые нацелены на нас", - заявил он на госцеремонии памяти жертв атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
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в мире, иран, израиль, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Удар по Ирану повлиял на возможность страны обороняться, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: удар по Ирану повлиял на возможности обороняться и производить ракеты

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вчерашний удар по Ирану негативно повлиял на возможность страны обороняться и производить ракеты, которые нацелены на Израиль.
"В субботу утром силы ВВС Израиля нанесли удары по Ирану. Мы нанесли мощные удары по оборонительным способностям Ирана и по его возможности производить ракеты, которые нацелены на нас", - заявил он на госцеремонии памяти жертв атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
 
В миреИранИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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