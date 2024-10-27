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Удар по Ирану повлиял на возможность страны обороняться, заявил Нетаньяху
Удар по Ирану повлиял на возможность страны обороняться, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 27.10.2024
Удар по Ирану повлиял на возможность страны обороняться, заявил Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вчерашний удар по Ирану негативно повлиял на возможность страны обороняться и производить ракеты, которые РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:24
2024-10-27T13:24
2024-10-27T13:39
в мире
иран
израиль
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вчерашний удар по Ирану негативно повлиял на возможность страны обороняться и производить ракеты, которые нацелены на Израиль."В субботу утром силы ВВС Израиля нанесли удары по Ирану. Мы нанесли мощные удары по оборонительным способностям Ирана и по его возможности производить ракеты, которые нацелены на нас", - заявил он на госцеремонии памяти жертв атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
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в мире, иран, израиль, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Удар по Ирану повлиял на возможность страны обороняться, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: удар по Ирану повлиял на возможности обороняться и производить ракеты