https://ria.ru/20241027/nato-1980388165.html

НАТО и ЕС должны принять Украину, заявил президент Финляндии

НАТО и ЕС должны принять Украину, заявил президент Финляндии - РИА Новости, 27.10.2024

НАТО и ЕС должны принять Украину, заявил президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб уверен в том, что НАТО и ЕС должны принять Украину, при этом он возложил ответственность на российскую сторону за это. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T19:05

2024-10-27T19:05

2024-10-27T19:05

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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб уверен в том, что НАТО и ЕС должны принять Украину, при этом он возложил ответственность на российскую сторону за это. "Рано или поздно, безусловно. И НАТО, и ЕС", - заявил Стубб в интервью немецкому журналу Spiegel, отвечая на вопрос, должна ли НАТО принять Украину. "Я не могу назвать точную дату, но послание Кремлю однозначно: вы позаботились о том, чтобы это произошло", - считает финский президент. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241024/granitsa-1979739467.html

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в мире, украина, россия, финляндия, владимир путин, нато, евросоюз